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Россиянин показывает пожары в Подмосковье и собирается сбивать дроны из рогатки: "Вдруг попаду в крыло или винт". ВИДЕО
В сети опубликовали видеозапись, снятую жителем Подмосковья после ночной атаки беспилотников. Мужчина показал густые клубы дыма от пожаров в Подольске и возмутился тем, что российские федеральные каналы и СМИ умалчивают о реальных масштабах разрушений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин также поделился опасениями относительно собственной безопасности и размышлениями о "противовоздушной обороне" с помощью рогатки.
"В новостях, как я и говорил, ничего нет... по телевизору ничего не сказали, сволочи... Правильно говорят, в новостях всегда врут и многое умалчивают. Люди пострадали", — жалуется автор видео.
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