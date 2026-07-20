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Россиянин показывает пожары в Подмосковье и собирается сбивать дроны из рогатки: "Вдруг попаду в крыло или винт". ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, снятую жителем Подмосковья после ночной атаки беспилотников. Мужчина показал густые клубы дыма от пожаров в Подольске и возмутился тем, что российские федеральные каналы и СМИ умалчивают о реальных масштабах разрушений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин также поделился опасениями относительно собственной безопасности и размышлениями о "противовоздушной обороне" с помощью рогатки.

"В новостях, как я и говорил, ничего нет... по телевизору ничего не сказали, сволочи... Правильно говорят, в новостях всегда врут и многое умалчивают. Люди пострадали", — жалуется автор видео.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

Подмосковье (76) пожар (6080) технологии (767) дроны (7635)
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Топ комментарии
+10
Кізяком їх, кізяком. Не зіб'є так заразить.
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20.07.2026 16:26 Ответить
+10
"... Проблема в тому, що ми помилково вважали їх людьми".
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20.07.2026 16:36 Ответить
+7
Шмаляй бумерангом
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20.07.2026 16:26 Ответить

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