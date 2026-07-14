"Проснулся и ах#ел", - первый комментарий Kyivstoner украинским журналистам по поводу обвинений ФСБ

Пока ФСБ ищет организаторов "теракта" в Подмосковье, мы нашли главного подозреваемого - и позвонили ему. Вот что ответил Kyivstoner на обвинения российских спецслужб в первом комментарии украинским журналистам.

Напомним, ФСБ заявила о "срыв теракта" в Подмосковье, обвинив в его подготовке рэпера Kyivstoner (Альберта Васильева). По версии ведомства, артист якобы координировал атаку FPV-дронов на предприятие ВПК.

На вопрос журналистов об обнародованной ФСБ аудиозаписи, якобы сделанной его голосом, Kyivstoner заявил, что подделать его голос невозможно, ведь он - "уникальный тип". А главную причину своего спокойствия объяснил просто: у него сейчас другие приоритеты.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ заявила о "сорванном теракте" в Подмосковье, обвинив в его подготовке рэпера украинского происхождения Kyivstoner

- Послушайте, я вам скажу всего несколько слов. Послушайте, у меня нет времени ни на что, потому что знаете что? Потому что я прокачиваю Титана в Доте. Я качу Титана в Доте. (Имеется в виду - продвигаюсь к самому высокому уровню рейтинга в игре.) Поэтому я вас обнял, всего вам наилучшего, желаю крепкого здоровья, но я качу Титана в Доте.



- Мне просто интересно, смотрели ли вы видео, которое сейчас опубликовала ФСБ, якобы с вашим голосом? Что вы об этом думаете?



- Что я об этом думаю? Ну, я говорю так: нужно лучше выделять бюджеты на артистов. Знаете, что я хочу сказать? Я скажу так: как бы братва ни старалась, но мой голос подделать невозможно. Я уникальный тип, таких нет. А знаете, почему я уникальный тип? Потому что я играю за Титана в DoT.



- А вы видели, что Стерненко написал?

- Нет, не видел. Знаете, почему? Потому что он у меня везде заблокирован. Вот и все. Я скажу так: мне совершенно всё равно, что там пишет Сергей.

А то, что пишет ФСБ, вам безразлично или не безразлично?

Мне тоже все равно, что пишет Сергей, что пишет ФСБ, что братва в тредс там пишет. Знаете, почему мне все равно? Почему? Потому что я апаю Титана в Доте. Смотрите, я вам честно говорю, мне нечего сказать. Я, как и вы, проснулся и а@ую. Знаете, вы видели эту рекламу "Евросети"? Видели такую старую рекламу "Евросети", которую снимали в Украине? Ну там, где она говорит: "Я от этого сервиса просто в а@уе". Вот так вот и я. Проснулся и а@уел.

А интересно, если бы вам гипотетически предложили наши какие-то спецслужбы такое сотрудничество, вы бы согласились?

Какие, бл@дь, спецслужбы, куда вы уже катитесь. Вы не в ту сторону движетесь!

Ну а что, ну интересно, вы бы согласились или не согласились?





Вы не в ту сторону движетесь, вы не в ту сторону движетесь. Послушайте, я вам очень благодарен, вы квалифицированный рабочий, делаете свою работу, но послушайте, если бы спецслужбы что-то хотели, они бы сообразили давным-давно, а не позволили бы поливать меня грязью на протяжении многих лет.



Может, это была легенда, знаете, она так наоборот работает?





Я хочу вам сказать так: ответ очень очевиден. Все, все, я рад, мне очень приятно, что вы меня набрали, но я считаю, что вы это сделали, потому что это действительно актуально, а не потому, что у вас просто нет других вариантов. Смотрите, я очень многое говорю на протяжении 4 лет в интернете. Вы, ребята, кто это слышит, видите, посмотрите в поиске и найдите, где и когда я что-то говорил. Вот и все.



Напомним, ФСБ заявила о "сорванном теракте" в Подмосковье, обвинив в его подготовке рэпера украинского происхождения Kyivstoner.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": россиянин наблюдает за атакой БПЛА на специнститут, разрабатывающий боеприпасы и спецоружие для армии РФ: "П#здец! #б твою мать, нет. Нет. Только не туда". ВИДЕО