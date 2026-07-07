Россиянин наблюдает за атакой БПЛА на специнститут, разрабатывающий боеприпасы и спецоружие для армии РФ: "П#здец! #б твою мать, нет. Нет. Только не туда"
В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая очевидцем в городе Хотьково Московской области Российской Федерации. На кадрах запечатлен полет украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа и его последующий налет на цель.
Как сообщает Цензор.НЕТ, объектом воздушной атаки стал Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения (ЦНИИСМ).
Местный житель, ставший свидетелем инцидента, эмоционально отреагировал на траекторию движения беспилотника, осознав, куда именно направлялся аппарат перед взрывом:
"П#здец... #б твою мать, нет. Нет... Только не туда", - комментирует россиянин пролет БПЛА.
Внимание! Ненормативная лексика!
Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения в Хотьково является одним из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса РФ. Данный научный центр специализируется на разработке, испытаниях и производстве высокопрочных конструкций из композиционных материалов для ракетно-космической техники, а также занимается разработкой боеприпасов и специального вооружения для российской армии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль