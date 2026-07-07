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Россиянин наблюдает за атакой БПЛА на специнститут, разрабатывающий боеприпасы и спецоружие для армии РФ: "П#здец! #б твою мать, нет. Нет. Только не туда"

В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая очевидцем в городе Хотьково Московской области Российской Федерации. На кадрах запечатлен полет украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа и его последующий налет на цель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, объектом воздушной атаки стал Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения (ЦНИИСМ).

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Местный житель, ставший свидетелем инцидента, эмоционально отреагировал на траекторию движения беспилотника, осознав, куда именно направлялся аппарат перед взрывом:

"П#здец... #б твою мать, нет. Нет... Только не туда", - комментирует россиянин пролет БПЛА.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения в Хотьково является одним из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса РФ. Данный научный центр специализируется на разработке, испытаниях и производстве высокопрочных конструкций из композиционных материалов для ракетно-космической техники, а также занимается разработкой боеприпасов и специального вооружения для российской армии.

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боеприпасы (2477) военно-промышленный комплекс (252) Подмосковье (73) дроны (7542)
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Топ комментарии
+16
Нада, Фєдя, нада імєнна туда і поглубжє....
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07.07.2026 11:21 Ответить
+6
Прям як за своє переживає. Серце кров'ю обливається.
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07.07.2026 11:21 Ответить
+6
Туда туда, як раз туди куди треба.
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07.07.2026 11:30 Ответить

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