Россиянин наблюдает за атакой БПЛА на специнститут, разрабатывающий боеприпасы и спецоружие для армии РФ: "П#здец! #б твою мать, нет. Нет. Только не туда"

В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая очевидцем в городе Хотьково Московской области Российской Федерации. На кадрах запечатлен полет украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа и его последующий налет на цель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, объектом воздушной атаки стал Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения (ЦНИИСМ).

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Местный житель, ставший свидетелем инцидента, эмоционально отреагировал на траекторию движения беспилотника, осознав, куда именно направлялся аппарат перед взрывом:

"П#здец... #б твою мать, нет. Нет... Только не туда", - комментирует россиянин пролет БПЛА.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения в Хотьково является одним из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса РФ. Данный научный центр специализируется на разработке, испытаниях и производстве высокопрочных конструкций из композиционных материалов для ракетно-космической техники, а также занимается разработкой боеприпасов и специального вооружения для российской армии.

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