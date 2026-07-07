Росіянин спостерігає за атакою БпЛА на спецінститут, який розробляє боєприпаси і спецозброєння для армії РФ: "П#здец! #б твою мать, нет. Нет. Только не туда". ВIДЕО

У соціальних мережах поширили відеозапис, знятий очевидцем у місті Хотьково Московської області Російської Федерації. На кадрах зафіксовано політ українського безпілотного літального апарата літакового типу та його подальший захід на ціль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, об'єктом повітряної атаки став Центральний науково-дослідний інститут спеціального машинобудування (ЦНДІСМ).

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Місцевий житель, який став свідком інциденту, емоційно відреагував на траєкторію руху безпілотника, усвідомивши, куди саме спрямований апарат перед вибухом:

"П#здец... #б твою мать, нет. Нет... Только не туда", - коментує росіянин проліт БпЛА.

Увага! Ненормативна лексика!

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Центральний науково-дослідний інститут спеціального машинобудування в Хотьково є одним із провідних підприємств військово-промислового комплексу РФ. Даний науковий центр спеціалізується на розробці, випробуваннях та виробництві високоміцних конструкцій із композиційних матеріалів для ракетно-космічної техніки, а також займається розробкою боєприпасів і спеціального озброєння для російської армії.

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