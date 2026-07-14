ФСБ заявила о "сорванном теракте" в Подмосковье, обвинив в его подготовке рэпера украинского происхождения Kyivstoner
ФСБ РФ заявила о "сорванной" массированной атаке БПЛА на стратегическое предприятие в жилом районе Подмосковья, одним из организаторов которой якобы был рэпер украинского происхождения Kyivstoner.
Об этом сообщили российские пропагандисты, сообщает Цензор.НЕТ.
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В спецслужбах страны-агрессора утверждают, что в РФ доставили собранные в Киеве FPV-дроны в "партии испанской керамической плитки через Словакию и Польшу при содействии европейских спецслужб".
Также в подготовке к "теракту" обвиняют двух граждан Молдовы, которые подготовили помещение арендованного ангара для запуска дронов и выехали из РФ.
"Исполнитель признался, что был завербован через террористическую организацию, его должны были вывезти в Украину воевать против РФ; завербованныйза деньги Киевом арендатор ангара для груза с БПЛА оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем", — пишут пропагандисты.
В ФСБ утверждают, что к организации теракта причастен Альберт Васильев, рэпер украинского происхождения и блогер, известный как Kyivstoner.
СБУ привлекла детей 13–16 лет для активации незаконно приобретенных сим-карт, использованных в дронах для атаки на предприятие в Подмосковье.
Что известно о Kyivstoner?
В начале полномасштабного вторжения РФ рэпер уехал из Украины в США, сейчас проживает в Братиславе.
Долгое время снимался в российских проектах, работал в РФ и дружил с путинистами, в частности - с рэпером Бастой, который до полномасштабного вторжения выступал на концертах в Украине.
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