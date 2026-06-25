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Новости Провокации ФСБ
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РФ готовит провокации с использованием польской символики и хочет осуществить их на территории Украины, - ЦПД

РФ готовит провокации с использованием польской символики

Россия готовит провокации с использованием польской символики в Украине, чтобы посеять напряженность между Киевом и Варшавой именно в дни проведения Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Подробности

По данным Центра противодействия дезинформации, задание организовать провокации с польской символикой получило Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил РФ.

Осуществить их россияне планируют непосредственно на территории Украины. Сроки выбраны не случайно: акции готовятся именно в те дни, когда в Гданьске, в Польше, 25-26 июня проходит Конференция по вопросам восстановления Украины.

"Главная цель Кремля - политическая дестабилизация, усиление напряженности и раскол между Польшей и Украиной", - отмечают в ЦПД.

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Автор: 

Польша (9189) провокация (1434) россия (98043) Украина (44499) ГРУ (115) Центр противодействия дезинформации (232)
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Топ комментарии
+7
Саме існування РФ є суцільною провокацією!
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25.06.2026 13:01 Ответить
+5
Там Туск ще колись казав, що Навроцького фінансували росіяни через криптовалюту та посередницьку компанію, яка раптово розбіглася. Так що там Навроцький схоже відпрацьовує грошенята. Тому буде ще з ним клопоту.
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25.06.2026 13:09 Ответить
+4
- Если вы воспитанный человек, - заметил Швейк, - то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если мировая война, то вам всё позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк. - Нужник! Вот кто вы, я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.(с)
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25.06.2026 13:10 Ответить

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