РФ готовит провокации с использованием польской символики и хочет осуществить их на территории Украины, - ЦПД

Россия готовит провокации с использованием польской символики в Украине, чтобы посеять напряженность между Киевом и Варшавой именно в дни проведения Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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По данным Центра противодействия дезинформации, задание организовать провокации с польской символикой получило Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил РФ.

Осуществить их россияне планируют непосредственно на территории Украины. Сроки выбраны не случайно: акции готовятся именно в те дни, когда в Гданьске, в Польше, 25-26 июня проходит Конференция по вопросам восстановления Украины.

"Главная цель Кремля - политическая дестабилизация, усиление напряженности и раскол между Польшей и Украиной", - отмечают в ЦПД.

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