РФ готує провокації з використанням польської символіки, і хоче здійснити їх на території України, - ЦПД

Росія готує провокації з польською символікою в Україні, щоб посіяти напругу між Києвом і Варшавою саме в дні Конференції з питань відновлення України в Гданську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Подробиці

За даними Центру протидії дезінформації, завдання організувати провокації з польською символікою отримало Головне розвідувальне управління генштабу збройних сил РФ.

Здійснити їх росіяни планують безпосередньо на території України. Терміни обрані не випадково: акції готують саме на дні, коли в Гданську, у Польщі, 25–26 червня проходить Конференція з питань відновлення України.

"Головна мета Кремля – політична дестабілізація, посилення напруги і розкол між Польщею та Україною", - наголошують у ЦПД.

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