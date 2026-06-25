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Новини Провокації ФСБ
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РФ готує провокації з використанням польської символіки, і хоче здійснити їх на території України, - ЦПД

РФ готує провокації з використанням польської символіки

Росія готує провокації з польською символікою в Україні, щоб посіяти напругу між Києвом і Варшавою саме в дні Конференції з питань відновлення України в Гданську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Подробиці

За даними Центру протидії дезінформації, завдання організувати провокації з польською символікою отримало Головне розвідувальне управління генштабу збройних сил РФ.

Здійснити їх росіяни планують безпосередньо на території України. Терміни обрані не випадково: акції готують саме на дні, коли в Гданську, у Польщі, 25–26 червня проходить Конференція з питань відновлення України.

"Головна мета Кремля – політична дестабілізація, посилення напруги і розкол між Польщею та Україною", - наголошують у ЦПД.

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Польща (9467) провокація (794) росія (70585) Україна (7503) ГРУ (118) ЦПД (263)
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Топ коментарі
+5
Саме існування РФ є суцільною провокацією!
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25.06.2026 13:01 Відповісти
+2
- Если вы воспитанный человек, - заметил Швейк, - то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если мировая война, то вам всё позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк. - Нужник! Вот кто вы, я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.(с)
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25.06.2026 13:10 Відповісти
+1
Хто мешкав в Польщі довше ніж туристи знає що більшість селян дрібних фермерів та містян-пенсів голосували за архаїчну Право і Справедливість Качинського та за теперішнього преза. Це право-католицько-шовіністтчна велика частка поляків. Натомість молоде покоління та самодостатні зрілі громадяни не зациклені на минулому і пошуком зовнішніх ворогів в особі українця. Це виборці Туска та лівих партій Польщі. За ними майбутнє країни
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25.06.2026 13:14 Відповісти

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