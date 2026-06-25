РФ готує провокації з використанням польської символіки, і хоче здійснити їх на території України, - ЦПД
Росія готує провокації з польською символікою в Україні, щоб посіяти напругу між Києвом і Варшавою саме в дні Конференції з питань відновлення України в Гданську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Подробиці
За даними Центру протидії дезінформації, завдання організувати провокації з польською символікою отримало Головне розвідувальне управління генштабу збройних сил РФ.
Здійснити їх росіяни планують безпосередньо на території України. Терміни обрані не випадково: акції готують саме на дні, коли в Гданську, у Польщі, 25–26 червня проходить Конференція з питань відновлення України.
"Головна мета Кремля – політична дестабілізація, посилення напруги і розкол між Польщею та Україною", - наголошують у ЦПД.
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