У РНБО спростували російський фейк про мільйони втрат української армії

Інформація про нібито 2,4 мільйона загиблих і зниклих безвісти військових ЗСУ є фейком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Центру протидії дезінформації при РНБО України, оприлюдненій у Фейсбук.

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Фейкові цифри та вигадані злами баз

У Центрі зазначили, що такі дані активно поширюють ворожі пропагандистські ресурси. Вони посилаються на так званих російських хакерів.

За їхніми твердженнями, нібито були зламані бази даних Генштабу ЗСУ, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також медичних установ.

У Центрі підкреслили, що ці заяви не відповідають дійсності.

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Старі фейки з новими цифрами

У відомстві наголосили, що це частина тривалої дезінформаційної кампанії.

"Це продовження давньої дезінформаційної кампанії рф. Раніше пропагандисти активно тиражували цифру в 1,7 млн втрат. Центр спростовував цей фейк", – зазначили у ЦПД.

Там додали, що нових даних вигадано не було, а до попередніх неправдивих цифр просто додали ще 700 тисяч.

За даними Генерального штабу, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 395 790 осіб.

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