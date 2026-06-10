Центр протидії дезінформації повідомив про нову хвилю ядерних погроз з боку Росії

Російський режим знову посилив ядерні погрози, що свідчить про небажання Кремля переходити до дипломатичного врегулювання війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України у Телеграмі.

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Ядерні заяви з боку РФ і реакція українських структур

"В урядовому виданні "Российская газета" вийшла колонка, у якій відкрито пропонується застосувати на полі бою тактичне ядерне озброєння для прориву оборони ЗСУ. Крім того, автор закликає російські спецслужби "ліквідувати" Президента України Володимира Зеленського. Паралельно заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін заявив про готовність Москви та Мінська використати ядерний арсенал для "захисту союзної держави" через нібито "нарощування сил НАТО"", – йдеться у повідомленні.

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У ЦПД наголосили, що повернення до ядерної риторики пов’язане з відсутністю успіхів російської армії на фронті.

"Подібні заяви в офіційних урядових медіа РФ вкотре доводять: Росія не хоче миру, а її агресивна риторика – це лише спроба підмінити реальні воєнні здобутки черговим раундом ядерного шантажу", – заявили в ЦПД.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомляв про те, що російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про нібито використання ЗСУ радіоактивних матеріалів під час будівництва лінії оборони.

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