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Новости Угрозы России
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Центр противодействия дезинформации сообщил о новой волне ядерных угроз со стороны России

путин,удар,ядерный

Российский режим вновь усилил ядерные угрозы, что свидетельствует о нежелании Кремля переходить к дипломатическому урегулированию войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

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Ядерные заявления со стороны РФ и реакция украинских структур

"В правительственном издании "Российская газета" вышла колонка, в которой открыто предлагается применить на поле боя тактическое ядерное вооружение для прорыва обороны ВСУ. Кроме того, автор призывает российские спецслужбы "ликвидировать" президента Украины Владимира Зеленского. Параллельно заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил о готовности Москвы и Минска использовать ядерный арсенал для "защиты союзного государства" из-за якобы "наращивания сил НАТО", – говорится в сообщении.

Читайте: В мире насчитали более 12 тысяч ядерных боеголовок: SIPRI предупреждает о новой гонке вооружений

В ЦПД подчеркнули, что возвращение к ядерной риторике связано с отсутствием успехов российской армии на фронте.

"Подобные заявления в официальных правительственных СМИ РФ в очередной раз доказывают: Россия не хочет мира, а ее агрессивная риторика – это лишь попытка подменить реальные военные достижения очередным раундом ядерного шантажа", – заявили в ЦПД.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщал о том, что российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы использовании ВСУ радиоактивных материалов при строительстве линии обороны.

Читайте: Манипуляция религией ради цензуры: РПЦ помогает Кремлю оправдывать блокировку интернета, – ЦПД

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угрозы (880) ядерное оружие (1466) Центр противодействия дезинформации (229)
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Підрив каховської дамби співставний з застосуванням яз. Тож і від ядерки їх ніщо не зупинить, окрім газу vx в метро москви.
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10.06.2026 01:10 Ответить
У ЦПД наголосили, що повернення до ядерної риторики пов'язане з відсутністю успіхів російської армії на фронті. Джерело: https://censor.net/ua/n4007606

Потрібно запустити цих борців з дезінформацією вздовж лінії фронту в Костянтинівці. Нехай ходять і співають свою мантру. Раптом допоможе?
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10.06.2026 01:19 Ответить
значить треба знов по кругу нанести удари по всім п'яти приволзьких НПЗ, пора Ростову та Краснодару переходити на талони на бензин та дізєль. "Всьо топліво - фронту!"
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10.06.2026 01:42 Ответить
Ты попросил - Мадяр сделал. Если работает - не ограничивай себя в желаниях.
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10.06.2026 06:24 Ответить
Тут всё логично, сперва обработка мозгов, а потом реально где-то прилетит. Вопрос в другом какой заряд и в какой город
Не будьте наивны, эти маньяки способны на это
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10.06.2026 03:51 Ответить
Прилетить у будь-якому випадку... "Кремльовські" кидають у війну все, що мають в руках... Тому не треба натякать на "Я неуравнавешенный!... Держите меня четверо, а пятый - за ноги!..."
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10.06.2026 06:36 Ответить
Ядерка горит как спичка сырая и не бахает. Пох на их кукареки.
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10.06.2026 08:12 Ответить
Центр протидії дезінформації

купка зелених прокормлених холуїв нероб, за бюджетні гроші!!! за наші українські гроші.
самі вигадують, самі спростовують.
і звісно, не вилазять з бидло марафону!
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10.06.2026 08:23 Ответить
 
 