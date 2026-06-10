Центр противодействия дезинформации сообщил о новой волне ядерных угроз со стороны России

Российский режим вновь усилил ядерные угрозы, что свидетельствует о нежелании Кремля переходить к дипломатическому урегулированию войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

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Ядерные заявления со стороны РФ и реакция украинских структур

"В правительственном издании "Российская газета" вышла колонка, в которой открыто предлагается применить на поле боя тактическое ядерное вооружение для прорыва обороны ВСУ. Кроме того, автор призывает российские спецслужбы "ликвидировать" президента Украины Владимира Зеленского. Параллельно заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил о готовности Москвы и Минска использовать ядерный арсенал для "защиты союзного государства" из-за якобы "наращивания сил НАТО", – говорится в сообщении.

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В ЦПД подчеркнули, что возвращение к ядерной риторике связано с отсутствием успехов российской армии на фронте.

"Подобные заявления в официальных правительственных СМИ РФ в очередной раз доказывают: Россия не хочет мира, а ее агрессивная риторика – это лишь попытка подменить реальные военные достижения очередным раундом ядерного шантажа", – заявили в ЦПД.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщал о том, что российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы использовании ВСУ радиоактивных материалов при строительстве линии обороны.

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