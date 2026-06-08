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Новости Ядерное оружие
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В мире насчитывается более 12 тысяч ядерных боеголовок: SIPRI предупреждает о новой гонке вооружений

Новую гонку ядерных вооружений запустили 9 стран

Все девять государств мира, обладающих ядерным оружием, в течение 2025 года продолжали модернизировать и расширять свои арсеналы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

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В мире насчитывается более 12 тысяч ядерных боеголовок

По данным исследования, по состоянию на январь 2026 года в мире насчитывалось 12 187 ядерных боеголовок.

Из них 9 745 находятся в военных арсеналах, а 4 012 уже развернуты на ракетах и самолетах.

В то же время от 2 100 до 2 200 боеголовок постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах.

В клуб ядерных держав входят США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль.

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Россия и США контролируют большую часть ядерного потенциала

По оценкам SIPRI, Россия и США вместе владеют около 83% мирового ядерного арсенала.

В то же время доля этих двух стран постепенно уменьшается из-за активного наращивания потенциала другими государствами.

Быстрее всего растет ядерный арсенал Китая. По данным аналитиков, Пекин уже имеет около 620 ядерных боеголовок и активно развивает инфраструктуру для запуска ракет.

Эксперты предполагают, что к 2030 году Китай может увеличить свой арсенал до более чем тысячи боеголовок.

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В SIPRI обратили внимание на Россию

В докладе отмечается, что Россия продолжает модернизировать стратегические ядерные силы, несмотря на санкции и значительные расходы на войну против Украины.

По данным SIPRI, испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" в 2025 году завершились неудачей. В то же время крылатая ракета "Буревестник" после предыдущих проблем успешно прошла испытания на дальность более 14 тысяч километров.

Также аналитики сообщают о строительстве в Беларуси базы для размещения баллистических ракет средней дальности "Орешник".

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Эксперты предупреждают о росте угроз

Директор SIPRI Карим Хаггаг заявил, что сочетание новых военных технологий, международной напряженности и роста недоверия между государствами создает серьезные риски для мировой безопасности.

Дополнительным вызовом эксперты называют завершение в 2026 году действия договора СНВ-3 между США и Россией, который остается одним из ключевых механизмов контроля над стратегическими ядерными вооружениями.

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А буде ще більше. А здавалось б до чого тут Будапештський меморандум? Але з IQ як в інфузорії-туфельки так звані "гаранти" ще не таке получать. Хімічна зброя - ось що найеффективніше (особливо в парі з дроном) , на два-три порядки дешевше і робиться в гаражі а-ля Сінрікьо. Ось тоді всі завиють вовком - і інфузорії і нормальні люди
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08.06.2026 16:35 Ответить
Авжеж! Де Ви були весть час, чому мовчали?!? Всі такі тупі і дурні, а тут Ви з ясною головою. Нарешті з Вашою допомогою всі порозумнішають.
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08.06.2026 16:42 Ответить
О! Бачу на вас не діє (так що не всі)
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08.06.2026 17:04 Ответить
Україна теж поверне ядерний статус.
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08.06.2026 16:36 Ответить
ЄС повинен нарощувати виробництво ЯЗ. Німеччина має відповідний потенціал, щоб стати головною ядерною силою ЄС. Але пояснити їх платникам податків, чому на це треба витратити сотні мільярдів євро буде важко. Тому вони і не будуть цим займатися.
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08.06.2026 16:39 Ответить
ЯЗ - це велика страшилка а-ля Ба-бах! Дуже дорога і не факт що ефективна. А ось зоман\VX в парі із дроном вже є зброєю точкової дії (хоч і довготривалої) - розпилив і за тиждень там вже чисто і зелено (ну взимку трохи довше)
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08.06.2026 17:07 Ответить
Гортаєм далі це не про Україну, хіба шо по Україні. Нажаль.
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08.06.2026 17:48 Ответить
 
 