В мире насчитывается более 12 тысяч ядерных боеголовок: SIPRI предупреждает о новой гонке вооружений
Все девять государств мира, обладающих ядерным оружием, в течение 2025 года продолжали модернизировать и расширять свои арсеналы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
В мире насчитывается более 12 тысяч ядерных боеголовок
По данным исследования, по состоянию на январь 2026 года в мире насчитывалось 12 187 ядерных боеголовок.
Из них 9 745 находятся в военных арсеналах, а 4 012 уже развернуты на ракетах и самолетах.
В то же время от 2 100 до 2 200 боеголовок постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах.
В клуб ядерных держав входят США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль.
Россия и США контролируют большую часть ядерного потенциала
По оценкам SIPRI, Россия и США вместе владеют около 83% мирового ядерного арсенала.
В то же время доля этих двух стран постепенно уменьшается из-за активного наращивания потенциала другими государствами.
Быстрее всего растет ядерный арсенал Китая. По данным аналитиков, Пекин уже имеет около 620 ядерных боеголовок и активно развивает инфраструктуру для запуска ракет.
Эксперты предполагают, что к 2030 году Китай может увеличить свой арсенал до более чем тысячи боеголовок.
В SIPRI обратили внимание на Россию
В докладе отмечается, что Россия продолжает модернизировать стратегические ядерные силы, несмотря на санкции и значительные расходы на войну против Украины.
По данным SIPRI, испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" в 2025 году завершились неудачей. В то же время крылатая ракета "Буревестник" после предыдущих проблем успешно прошла испытания на дальность более 14 тысяч километров.
Также аналитики сообщают о строительстве в Беларуси базы для размещения баллистических ракет средней дальности "Орешник".
Эксперты предупреждают о росте угроз
Директор SIPRI Карим Хаггаг заявил, что сочетание новых военных технологий, международной напряженности и роста недоверия между государствами создает серьезные риски для мировой безопасности.
Дополнительным вызовом эксперты называют завершение в 2026 году действия договора СНВ-3 между США и Россией, который остается одним из ключевых механизмов контроля над стратегическими ядерными вооружениями.
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