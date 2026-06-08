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Новини Ядерна зброя
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У світі налічили понад 12 тисяч ядерних боєголовок: SIPRI попереджає про нову гонку озброєнь

Нову гонку ядерних озброєнь запустили 9 країн

Усі дев'ять держав світу, що мають ядерну зброю, упродовж 2025 року продовжували модернізувати та розширювати свої арсенали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у щорічній доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

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У світі нарахували понад 12 тисяч ядерних боєголовок

За даними дослідження, станом на січень 2026 року у світі налічувалося 12 187 ядерних боєголовок.

Із них 9 745 перебувають у військових арсеналах, а 4 012 вже розгорнуті на ракетах та літаках.

Водночас від 2 100 до 2 200 боєголовок постійно перебувають у стані підвищеної бойової готовності на балістичних ракетах.

До клубу ядерних держав входять США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль.

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Росія та США контролюють більшість ядерного потенціалу

За оцінками SIPRI, Росія та США разом володіють близько 83% світового ядерного арсеналу.

Водночас частка двох країн поступово зменшується через активне нарощування потенціалу іншими державами.

Найшвидше зростає ядерний арсенал Китаю. За даними аналітиків, Пекін уже має близько 620 ядерних боєголовок та активно розбудовує інфраструктуру для запуску ракет.

Експерти припускають, що до 2030 року Китай може збільшити свій арсенал до понад тисячі боєголовок.

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У SIPRI звернули увагу на Росію

У доповіді зазначається, що Росія продовжує модернізувати стратегічні ядерні сили попри санкції та значні витрати на війну проти України.

За даними SIPRI, випробування міжконтинентальної ракети "Сармат" у 2025 році завершилося невдачею. Водночас крилата ракета "Буревісник" після попередніх проблем успішно пройшла випробування на дальність понад 14 тисяч кілометрів.

Також аналітики повідомляють про будівництво в Білорусі бази для розміщення балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".

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Експерти попереджають про зростання загроз

Директор SIPRI Карім Хаггаг заявив, що поєднання нових військових технологій, міжнародної напруги та зростання недовіри між державами створює серйозні ризики для світової безпеки.

Додатковим викликом експерти називають завершення у 2026 році дії договору СНО-3 між США та Росією, який залишається одним із ключових механізмів контролю над стратегічними ядерними озброєннями.

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А буде ще більше. А здавалось б до чого тут Будапештський меморандум? Але з IQ як в інфузорії-туфельки так звані "гаранти" ще не таке получать. Хімічна зброя - ось що найеффективніше (особливо в парі з дроном) , на два-три порядки дешевше і робиться в гаражі а-ля Сінрікьо. Ось тоді всі завиють вовком - і інфузорії і нормальні люди
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08.06.2026 16:35 Відповісти
Авжеж! Де Ви були весть час, чому мовчали?!? Всі такі тупі і дурні, а тут Ви з ясною головою. Нарешті з Вашою допомогою всі порозумнішають.
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08.06.2026 16:42 Відповісти
О! Бачу на вас не діє (так що не всі)
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08.06.2026 17:04 Відповісти
Україна теж поверне ядерний статус.
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08.06.2026 16:36 Відповісти
ЄС повинен нарощувати виробництво ЯЗ. Німеччина має відповідний потенціал, щоб стати головною ядерною силою ЄС. Але пояснити їх платникам податків, чому на це треба витратити сотні мільярдів євро буде важко. Тому вони і не будуть цим займатися.
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08.06.2026 16:39 Відповісти
ЯЗ - це велика страшилка а-ля Ба-бах! Дуже дорога і не факт що ефективна. А ось зоман\VX в парі із дроном вже є зброєю точкової дії (хоч і довготривалої) - розпилив і за тиждень там вже чисто і зелено (ну взимку трохи довше)
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08.06.2026 17:07 Відповісти
 
 