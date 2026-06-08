У світі налічили понад 12 тисяч ядерних боєголовок: SIPRI попереджає про нову гонку озброєнь

Усі дев'ять держав світу, що мають ядерну зброю, упродовж 2025 року продовжували модернізувати та розширювати свої арсенали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у щорічній доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

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У світі нарахували понад 12 тисяч ядерних боєголовок

За даними дослідження, станом на січень 2026 року у світі налічувалося 12 187 ядерних боєголовок.

Із них 9 745 перебувають у військових арсеналах, а 4 012 вже розгорнуті на ракетах та літаках.

Водночас від 2 100 до 2 200 боєголовок постійно перебувають у стані підвищеної бойової готовності на балістичних ракетах.

До клубу ядерних держав входять США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль.

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Росія та США контролюють більшість ядерного потенціалу

За оцінками SIPRI, Росія та США разом володіють близько 83% світового ядерного арсеналу.

Водночас частка двох країн поступово зменшується через активне нарощування потенціалу іншими державами.

Найшвидше зростає ядерний арсенал Китаю. За даними аналітиків, Пекін уже має близько 620 ядерних боєголовок та активно розбудовує інфраструктуру для запуску ракет.

Експерти припускають, що до 2030 року Китай може збільшити свій арсенал до понад тисячі боєголовок.

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У SIPRI звернули увагу на Росію

У доповіді зазначається, що Росія продовжує модернізувати стратегічні ядерні сили попри санкції та значні витрати на війну проти України.

За даними SIPRI, випробування міжконтинентальної ракети "Сармат" у 2025 році завершилося невдачею. Водночас крилата ракета "Буревісник" після попередніх проблем успішно пройшла випробування на дальність понад 14 тисяч кілометрів.

Також аналітики повідомляють про будівництво в Білорусі бази для розміщення балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".

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Експерти попереджають про зростання загроз

Директор SIPRI Карім Хаггаг заявив, що поєднання нових військових технологій, міжнародної напруги та зростання недовіри між державами створює серйозні ризики для світової безпеки.

Додатковим викликом експерти називають завершення у 2026 році дії договору СНО-3 між США та Росією, який залишається одним із ключових механізмів контролю над стратегічними ядерними озброєннями.

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