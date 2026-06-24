РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11513 посетителей онлайн
Новости российские фейки
1 346 24

В СНБО опровергли российский фейк о миллионных потерях украинской армии

фейк

Информация о якобы 2,4 миллиона погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ является фейком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, опубликованном в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фейковые цифры и вымышленные взломы баз данных

В Центре отметили, что такие данные активно распространяют вражеские пропагандистские ресурсы. Они ссылаются на так называемых российских хакеров.

По их утверждениям, якобы были взломаны базы данных Генштаба ВСУ, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также медицинских учреждений.

В Центре подчеркнули, что эти заявления не соответствуют действительности. 

Читайте: Центр противодействия дезинформации сообщил о новой волне ядерных угроз со стороны России

Старые фейки с новыми цифрами

В ведомстве подчеркнули, что это часть длительной дезинформационной кампании.

"Это продолжение давней дезинформационной кампании РФ. Ранее пропагандисты активно тиражировали цифру в 1,7 млн потерь. Центр опровергал этот фейк", — отметили в ЦПД.

Там добавили, что новых данных не было придумано, а к предыдущим ложным цифрам просто добавили еще 700 тысяч.

По данным Генерального штаба, общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения составляют около 1 395 790 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ распространяет ложь об использовании радиационных материалов для строительства линии обороны в Киевской и Сумской областях

Автор: 

потери (4681) фейк (723) ВСУ (7876) Центр противодействия дезинформации (231)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
А звідки в Україні така дика мобілізація
показать весь комментарий
24.06.2026 20:08 Ответить
+7
тут брехня і кацапська і ЗЕлена...
показать весь комментарий
24.06.2026 20:17 Ответить
+4
а де секретар РНБО Zельона Гнида умєров ?

воно в Україні взагалі буває ? війна ж повномасштабна в країні
показать весь комментарий
24.06.2026 20:30 Ответить

Загрузка...

 
 