В СНБО опровергли российский фейк о миллионных потерях украинской армии
Информация о якобы 2,4 миллиона погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ является фейком.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, опубликованном в Facebook.
Фейковые цифры и вымышленные взломы баз данных
В Центре отметили, что такие данные активно распространяют вражеские пропагандистские ресурсы. Они ссылаются на так называемых российских хакеров.
По их утверждениям, якобы были взломаны базы данных Генштаба ВСУ, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также медицинских учреждений.
В Центре подчеркнули, что эти заявления не соответствуют действительности.
Старые фейки с новыми цифрами
В ведомстве подчеркнули, что это часть длительной дезинформационной кампании.
"Это продолжение давней дезинформационной кампании РФ. Ранее пропагандисты активно тиражировали цифру в 1,7 млн потерь. Центр опровергал этот фейк", — отметили в ЦПД.
Там добавили, что новых данных не было придумано, а к предыдущим ложным цифрам просто добавили еще 700 тысяч.
По данным Генерального штаба, общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения составляют около 1 395 790 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
воно в Україні взагалі буває ? війна ж повномасштабна в країні