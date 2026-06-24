В СНБО опровергли российский фейк о миллионных потерях украинской армии

Информация о якобы 2,4 миллиона погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ является фейком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, опубликованном в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фейковые цифры и вымышленные взломы баз данных

В Центре отметили, что такие данные активно распространяют вражеские пропагандистские ресурсы. Они ссылаются на так называемых российских хакеров.

По их утверждениям, якобы были взломаны базы данных Генштаба ВСУ, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также медицинских учреждений.

В Центре подчеркнули, что эти заявления не соответствуют действительности.

Читайте: Центр противодействия дезинформации сообщил о новой волне ядерных угроз со стороны России

Старые фейки с новыми цифрами

В ведомстве подчеркнули, что это часть длительной дезинформационной кампании.

"Это продолжение давней дезинформационной кампании РФ. Ранее пропагандисты активно тиражировали цифру в 1,7 млн потерь. Центр опровергал этот фейк", — отметили в ЦПД.

Там добавили, что новых данных не было придумано, а к предыдущим ложным цифрам просто добавили еще 700 тысяч.

По данным Генерального штаба, общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения составляют около 1 395 790 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ распространяет ложь об использовании радиационных материалов для строительства линии обороны в Киевской и Сумской областях