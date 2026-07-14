ФСБ заявила про "зрив теракту" в Підмосков’ї, звинувативши у його підготовці репера українського походження Kyivstoner
ФСБ РФ заявила про "зрив" масованої атаки БпЛА на стратегічне підприємство у житловому секторі Підмосков'я, одним із організаторів якої нібито був репер українського походження Kyivstoner.
Про це повідомили російські пропагандисти, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
У спецслужбах країни-агресорки стверджуються, що до РФ доставили зібрані у Києві FPV-дрони в "партії іспанської керамічної плитки через Словаччину та Польщу за сприяння європейських спецслужб".
Також у підготовці до "теракту" звинувачують двох громадян Молдови, які підготували приміщення орендованого ангару для запуску дронів та виїхали з РФ.
"Виконавець зізнався, що був завербований через терористичну організацію, його мали вивезти на Україну воювати проти РФ; Завербований за гроші Києвом орендар ангару для вантажу з БПЛА чинив збройний опір і був ліквідований вогнем у відповідь", - пишуть пропагандисти.
У ФСБ стверджують, що до організації теракту причетний Альберт Васильєв, репер українського походження та блогер, відомий як Kyivstoner.
СБУ залучила дітей 13-16 років для активації незаконно придбаних сім-карток, використаних у дронах для атаки на підприємство у Підмосков'ї.
Що відомо про Kyivstoner?
На початку повномасштабного вторгнення РФ репер виїхав з України до США, наразі проживає у Братиславі.
Довгий час знімався у російських проєктах, працював у РФ та дружив із путіністами, зокрема із репером Бастою, який до повномасштабного вторгнення виступав на концертах в Україні.
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