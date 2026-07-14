Мерц: Україна готова до миру, тепер рішення за Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав проведення мирних переговорів між Україною та Росією за участі міжнародних партнерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві на пресконференції після засідання Коаліції охочих у Парижі.

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Єдиний курс на мир і безпеку

За словами Мерца, під час зустрічі сторони продемонстрували спільне бачення щодо завершення війни. Він підкреслив, що Україна завжди була готова до миру та відкрита до переговорного процесу за підтримки Європи та США.

"Сьогоднішня зустріч показала, що в нас єдиний компас. Він спрямований на мир для України та безпеку для Європи. Україна готова завершити війну. Вона була готова завжди. Ми також відкриті до мирних переговорів між Україною та Росією за підтримки Європи та Сполучених Штатів. Тепер усе залежить лише від Путіна – чи скористається він цим шансом", – зазначив канцлер.

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Тиск на Москву продовжиться

Мерц наголосив, що подальший розвиток ситуації залежить від рішення російського керівництва. Водночас Німеччина має намір і надалі посилювати тиск на Москву та працювати разом із партнерами.

Він також підкреслив, що Берлін залишатиметься на боці України та продовжить співпрацю в межах Коаліції охочих. За його словами, підтримка України пов’язана із захистом свободи в усій Європі.

Раніше Мерц заявив, що Україна впродовж останніх місяців демонструє помітні військові результати, тоді як Росія втрачає темп і не має значних територіальних здобутків.