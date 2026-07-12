В ультраправій "Альтернативі для Німеччини" закликають Мерца до діалогу з Путіним

Заступник голови фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Маркус Фронмаєр закликає канцлера Фрідріха Мерца зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, водночас він не вірить у військові можливості Росії.

Про це він сказав у подкасті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

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Мерца закликають до діалогу з Путіним

"Останнім канцлером Німеччини, який розмовляв з Путіним телефоном, був Шольц. Я очікую, що Фрідріх Мерц, як канцлер Німеччини, також прагнутиме діалогу", – сказав Фронмаєр.

Однак він висловив сумніви, що РФ може загрожувати європейським країнам.

"Росія не розвине можливостей, щоб якимось чином протистояти Берліну в найближчі місяці чи роки", - переконаний Фронмаєр.

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Війна в Україні

Також стосовно війни в Україні він заявив: "Я хотів, щоб Німеччина залишалася осторонь цієї війни. Ми повинні спочатку подумати з точки зору Німеччини – і чи справді ми, німці, хочемо вступити в пряму конфронтацію з росіянами? Це фундаментальне питання, яке ставилося вже тоді, і я думаю, що ми мали рацію".

Водночас він висловився про готовність Путіна до компромісу, заявивши, що Росія "значно змінила" свої цілі у війні. За словами Фронмаєра, спочатку Москва хотіла "захопити всю Україну аж до Києва", а зараз "російська сторона заявляє, що хоче захопити Донбас".

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