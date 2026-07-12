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Новини Партія Альтернатива для Німеччини
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В ультраправій "Альтернативі для Німеччини" закликають Мерца до діалогу з Путіним

У АдН Мерца закликають до діалогу з Путіним

Заступник голови фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Маркус Фронмаєр закликає канцлера Фрідріха Мерца зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, водночас він не вірить у військові можливості Росії.

Про це він сказав у подкасті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

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Мерца закликають до діалогу з Путіним

"Останнім канцлером Німеччини, який розмовляв з Путіним телефоном, був Шольц. Я очікую, що Фрідріх Мерц, як канцлер Німеччини, також прагнутиме діалогу", – сказав Фронмаєр.

Однак він висловив сумніви, що РФ може загрожувати європейським країнам.

"Росія не розвине можливостей, щоб якимось чином протистояти Берліну в найближчі місяці чи роки", - переконаний Фронмаєр.

Також читайте: Саміт НАТО в Анкарі продемонстрував "новий дух" єдності Альянсу, - Мерц

Війна в Україні

Також стосовно війни в Україні він заявив: "Я хотів, щоб Німеччина залишалася осторонь цієї війни. Ми повинні спочатку подумати з точки зору Німеччини – і чи справді ми, німці, хочемо вступити в пряму конфронтацію з росіянами? Це фундаментальне питання, яке ставилося вже тоді, і я думаю, що ми мали рацію".

Водночас він висловився про готовність Путіна до компромісу, заявивши, що Росія "значно змінила" свої цілі у війні. За словами Фронмаєра, спочатку Москва хотіла "захопити всю Україну аж до Києва", а зараз "російська сторона заявляє, що хоче захопити Донбас".

Читайте: Україна перебуває у новій позиції сили, Росія має йти на переговори, - Мерц

Автор: 

Німеччина (8141) путін володимир (25580) Мерц Фрідріх (476)
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Топ коментарі
+3
Пiхyй.
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12.07.2026 17:09 Відповісти
+3
Хоче захопити лише Донбас. І що це міняє?
Зрештою, віддайте тому путіну Тюрингію або Баварію. Ви впевнені, що "народ Баварії" хоче жити в Німеччині? московити у цьому зовсім не впевнені і, як вони кажуть, "можуть повторити". А може вже й не хочуть? І заслуга у цьому є не лише у ЗСУ, але і у Мерца теж.
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12.07.2026 17:13 Відповісти
+3
Склоняють Мерца - у Франції Ле Пен теж лізе до влади і в Польщі праві - Європа сиплеться
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12.07.2026 17:14 Відповісти

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