Саміт НАТО в Анкарі продемонстрував "новий дух" єдності Альянсу, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що саміт НАТО в Анкарі перевершив очікування, продемонстрував єдність союзників та посилення європейської відповідальності за безпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Анкарі.

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"Я хотів би… додати одне особисте спостереження. Президент Трамп був без винятку присутній протягом усього засідання і весь час залишався в залі. Я ще раз звернув увагу на те, що він уважно слухає також представників невеликих держав НАТО, дуже уважно сприймає те, що відбувається навіть у менших країнах-членах, і ставиться до цього з великою симпатією. У своєму заключному виступі він сказав фразу, яка мене особисто дещо здивувала, але й дуже потішила: "There is a feeling of love in the air" ("У повітрі відчувається атмосфера взаємної прихильності" – ред)", - зазначив Мерц.

За словами канцлера, ця атмосфера стала одним з головних підсумків саміту.

"Я б висловився ще точніше: у залі панувало не лише справжнє відчуття взаємної прихильності та спільної відповідальності, а й нове відчуття європейської відповідальності", - сказав глава німецького уряду.

На саміті НАТО панувала атмосфера єдності

Він зазначив, що уважно вислухав виступи всіх 32 лідерів країн НАТО і був вражений рівнем єдності серед союзників.

"Ніхто, незалежно від того, до якої політичної групи чи політичної сім'ї він належить, не поставив під сумнів фундаментальне призначення і фундаментальну єдність НАТО", – сказав канцлер.

За словами Мерца, результати саміту перевершили його очікування, а Європа отримала новий імпульс для зміцнення Альянсу.

Канцлер також повідомив, що близько третини учасників саміту окремо відзначили роль Німеччини у розвитку НАТО. На його думку, це свідчить про успішність зусиль Берліна та Канади щодо посилення єдності союзників.

Окремо Мерц високо оцінив роботу генерального секретаря НАТО Марк Рютте, подякувавши йому за організацію саміту.

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