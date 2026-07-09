Саммит НАТО в Анкаре продемонстрировал "новый дух" единства Альянса, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что саммит НАТО в Анкаре превзошел ожидания, продемонстрировал единство союзников и усиление европейской ответственности за безопасность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.

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"Я хотел бы… добавить одно личное наблюдение. Президент Трамп без исключения присутствовал на протяжении всего заседания и все время оставался в зале. Я еще раз обратил внимание на то, что он внимательно слушает также представителей небольших государств НАТО, очень внимательно воспринимает то, что происходит даже в меньших странах-членах, и относится к этому с большой симпатией. В своем заключительном выступлении он произнес фразу, которая меня лично несколько удивила, но и очень порадовала: "There is a feeling of love in the air" ("В воздухе чувствуется атмосфера взаимной привязанности" – ред.)", – отметил Мерц.

По словам канцлера, эта атмосфера стала одним из главных итогов саммита.

"Я бы выразился еще точнее: в зале царило не только подлинное чувство взаимной привязанности и совместной ответственности, но и новое чувство европейской ответственности", - сказал глава немецкого правительства.

На саммите НАТО царила атмосфера единства

Он отметил, что внимательно выслушал выступления всех 32 лидеров стран НАТО и был впечатлен уровнем единства среди союзников.

"Никто, независимо от того, к какой политической группе или политической семье он принадлежит, не поставил под сомнение фундаментальное предназначение и фундаментальное единство НАТО", — сказал канцлер.

По словам Мерца, результаты саммита превзошли его ожидания, а Европа получила новый импульс для укрепления Альянса.

Канцлер также сообщил, что около трети участников саммита отдельно отметили роль Германии в развитии НАТО. По его мнению, это свидетельствует об успешности усилий Берлина и Канады по укреплению единства союзников.

Отдельно Мерц высоко оценил работу генерального секретаря НАТО Марка Рютте, поблагодарив его за организацию саммита.

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