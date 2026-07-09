Чехия не присоединится к пакету НАТО на 70 млрд евро для Украины, но внесет отдельный вклад, - Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО на сумму 70 млрд евро, однако поддержит закупку американского оружия для Украины в виде единовременного взноса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет информационное агентство Reuters.

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Бабиш заявил, что Прага не будет участвовать в пакете военной помощи Украине объемом 70 млрд евро, который страны НАТО согласовали во время саммита в Анкаре.

Согласно итоговой декларации саммита, союзники обязались обеспечить Украине военную поддержку на сумму 70 млрд евро в 2026 году и поддерживать как минимум аналогичный уровень помощи в 2027 году.

"Мы понимаем, что каждая страна самостоятельно принимает решение о своем участии. Мы не будем участвовать в этом объеме", - заявил Бабиш.

Чехия профинансирует закупку оружия для Украины

В то же время он подчеркнул, что европейские страны должны сосредоточиться на развитии собственных оборонных возможностей и совместных проектов по созданию систем защиты от баллистических ракет, учитывая войны в Украине и на Ближнем Востоке.

При этом премьер сообщил, что Чехия внесет небольшой единовременный взнос в пакет Prioritised Ukraine Requirements List, который предусматривает поставки Украине американского вооружения.

По словам Бабиша, Чехия также намерена выполнить требование НАТО о расходах на оборону в размере 2% ВВП в 2027 году. Он признал, что страна не достигла этого показателя в прошлом году и, скорее всего, не выполнит его и в этом году.

После прихода к власти правительства Бабиша в декабре Прага объявила о прекращении военной поддержки Украины. В частности, Чехия отказалась участвовать в собственной инициативе по закупке боеприпасов для украинской армии и не присоединилась к гарантиям по кредиту Европейского Союза для Украины.

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