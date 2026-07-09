Мерц призвал Эрдогана содействовать завершению российской войны против Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о возможном содействии в прекращении войны РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении по итогам саммита НАТО в Анкаре, пишет "Укрінформ".

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Переговоры о роли Турции

По словам Мерца, он обратился к турецкому лидеру с просьбой активнее использовать возможности Анкары для оказания влияния на Россию.

"Я попросил президента Эрдогана использовать свои возможности и координировать их с нами, в частности те, которые могут быть направлены на Россию, на Путина и на прекращение войны в Украине", - заявил канцлер.

Он отметил, что беседа была конструктивной и прошла в позитивном ключе.

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Турция как стратегический партнер

Мерц подчеркнул, что Германия рассматривает Турцию как важного союзника в сфере безопасности и внешней политики.

Он подчеркнул значение геостратегического положения страны и заинтересованность Берлина в углублении сотрудничества.

"Я знаю, как оценивать роль Турции - в области внешней политики и безопасности. Она является для нас важным стратегическим союзником", - отметил глава правительства.

Также канцлер добавил, что Германия стремится к более тесному взаимодействию с Анкарой в рамках партнерства по НАТО.

Напомним, ранее Эрдоган заявил о готовности принять участие в переговорах между Украиной и РФ.

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