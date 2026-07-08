Эрдоган заявил о готовности принять участие в переговорах между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова вновь стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении по итогам саммита НАТО в Анкаре.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Призыв к переговорам и оценка войны

Эрдоган отметил, что в ходе саммита значительное внимание уделили войне в Украине, которая длится уже пятый год.

"Теперь эта война, направленная на изнурение, превратилась в машину для резни, ежемесячно уносящую десятки тысяч жизней", — заявил он.

Президент Турции подчеркнул, что с самого начала полномасштабной войны Анкара выступает за дипломатическое урегулирование.

"Эту нашу позицию хорошо знают и Владимир Зеленский, и Владимир Путин", — добавил Эрдоган.

Читайте: Трамп заявил о намерении отменить санкции США против Турции

Предложение Турции в качестве площадки

Эрдоган повторил предложение провести переговоры между сторонами на территории Турции.

"Сегодня я вновь хотел бы обратиться со следующим призывом. В справедливом мире нет победителей. Повторяю, что мы готовы снова собраться в Турции", — подчеркнул он.

Ранее о встрече с американским президентом Дональдом Трампом во время саммита НАТО рассказал украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, они обсудили "некоторые идеи, которые могли бы укрепить наши позиции и приблизить мир".