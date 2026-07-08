Ердоган заявив про готовність прийняти переговори України і РФ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна готова знову стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві за підсумками саміту НАТО в Анкарі.

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Заклик до переговорів і оцінка війни

Ердоган зазначив, що під час саміту значну увагу приділили війні в Україні, яка триває вже п’ятий рік.

"Тепер ця війна, спрямована на виснаження, перетворилася на машину для різанини, щомісяця забираючи десятки тисяч життів", – заявив він.

Президент Туреччини наголосив, що від початку повномасштабної війни Анкара виступає за дипломатичне врегулювання.

"Цю нашу позицію добре знають і Володимир Зеленський, і Володимир Путін", – додав Ердоган.

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Пропозиція Туреччини як майданчика

Ердоган повторив пропозицію провести переговори між сторонами на території Туреччини.

"Сьогодні я знову хотів би звернутися із наступним закликом. У справедливого миру немає переможців. Повторюю, що ми готові знову зібратися в Туреччині", – наголосив він.

Раніше про зустріч з американськми президентом Дональдом Трампом під час Саміту НАТО розповів український глава Володимир Зеленський. За його словами, обговорили "деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир".