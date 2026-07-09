Мерц закликав Ердогана посприяти завершенню російської війни проти України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом щодо можливого сприяння у завершенні війни РФ проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві за підсумками саміту НАТО в Анкарі, пише "Укрінформ".

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Переговори про роль Туреччини

За словами Мерца, він звернувся до турецького лідера з проханням активніше використати можливості Анкари для впливу на Росію.

"Я попросив президента Ердогана використати свої можливості та координувати їх із нами, зокрема ті, що можуть бути спрямовані на Росію, на Путіна і на завершення війни в Україні", – заявив канцлер.

Він зазначив, що розмова була конструктивною та пройшла в позитивному ключі.

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Туреччина як стратегічний партнер

Мерц наголосив, що Німеччина розглядає Туреччину як важливого союзника у сфері безпеки та зовнішньої політики.

Він підкреслив значення геостратегічного розташування країни та зацікавленість Берліна у поглибленні співпраці.

"Я знаю, як оцінювати роль Туреччини - зовнішньополітичну і безпекову. Вона є для нас важливим стратегічним союзником", – зазначив глава уряду.

Також канцлер додав, що Німеччина прагне тіснішої взаємодії з Анкарою в межах партнерства по НАТО.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив про готовність прийняти переговори України і РФ.

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