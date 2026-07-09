Чехія не приєднається до пакета НАТО на €70 млрд для України, але зробить окремий внесок, – Бабіш

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Прага не братиме участі у пакеті військової допомоги НАТО на €70 млрд, однак підтримає закупівлю американської зброї для України одноразовим внеском.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише інформаційне агентство Reuters.

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Бабіш заявив, що Прага не братиме участі у пакеті військової допомоги Україні обсягом 70 млрд євро, який країни НАТО погодили під час саміту в Анкарі.

Згідно з підсумковою декларацією саміту, союзники зобов'язалися забезпечити Україні військову підтримку на 70 млрд євро у 2026 році та підтримувати щонайменше аналогічний рівень допомоги у 2027 році.

"Ми розуміємо, що кожна країна самостійно ухвалює рішення щодо своєї участі. Ми не братимемо участі в цьому обсязі", — заявив Бабіш.

Чехія профінансує закупівлю зброї для України

Водночас він наголосив, що європейські країни мають зосередитися на розвитку власних оборонних спроможностей і спільних проєктів зі створення систем захисту від балістичних ракет, зважаючи на війни в Україні та на Близькому Сході.

Разом із тим прем'єр повідомив, що Чехія зробить невеликий одноразовий внесок до пакета Prioritised Ukraine Requirements List, який передбачає постачання Україні американського озброєння.

За словами Бабіша, Чехія також має намір виконати вимогу НАТО щодо витрат на оборону у розмірі 2% ВВП у 2027 році. Він визнав, що країна не досягла цього показника торік і, найімовірніше, не виконає його й цього року.

Після приходу уряду Бабіша до влади у грудні Прага оголосила про припинення військової підтримки України. Зокрема, Чехія відмовилася брати участь у власній ініціативі із закупівлі боєприпасів для української армії та не приєдналася до гарантій за кредитом Європейського Союзу для України.

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