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Новости Немецкий АдГ
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В ультраправой "Альтернативе для Германии" Мерца призывают к диалогу с Путиным

В АдН Мерца призывают к диалогу с Путиным

Заместитель председателя фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер призывает канцлера Фридриха Мерца позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, при этом он не верит в военные возможности России.

Об этом он заявил в подкасте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

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Мерца призывают к диалогу с Путиным

"Последним канцлером Германии, который разговаривал с Путиным по телефону, был Шольц. Я ожидаю, что Фридрих Мерц, как канцлер Германии, также будет стремиться к диалогу", - сказал Фронмайер.

Однако он выразил сомнения в том, что РФ может представлять угрозу для европейских стран.

"Россия не сможет развить возможности, чтобы каким-либо образом противостоять Берлину в ближайшие месяцы или годы", - убежден Фронмайер.

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Война в Украине

Также в отношении войны в Украине он заявил: "Я хотел, чтобы Германия оставалась в стороне от этой войны. Мы должны сначала подумать с точки зрения Германии - и действительно ли мы, немцы, хотим вступить в прямую конфронтацию с россиянами? Это фундаментальный вопрос, который ставился уже тогда, и я думаю, что мы были правы".

В то же время он высказался о готовности Путина к компромиссу, заявив, что Россия "значительно изменила" свои цели в войне. По словам Фронмайера, изначально Москва хотела "захватить всю Украину вплоть до Киева", а сейчас "российская сторона заявляет, что хочет захватить Донбасс".

Читайте: Украина находится в новой позиции силы, Россия должна идти на переговоры, - Мерц

Автор: 

Германия (7601) путин владимир (32691) Фридрих Мерц (466)
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Топ комментарии
+5
Це все проплачені тітушки...
Якби у нас була дипломатична робота, німці б їх з'іли запитаннями - про геноцид, про "на бєрлін за нємками" і т.д.
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12.07.2026 17:20 Ответить
+5
Агенти Штазі та кдб совдепії на Східних теренах Німеччини, це останній резерв ******, який він задіяв під час московської війни проти України, з 2014 року!!
ПРУТІНФЕРШТЕЙН та ультраправа "Альтернатива для Німеччини, - уже в роботі!!
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12.07.2026 17:30 Ответить
+4
Хоче захопити лише Донбас. І що це міняє?
Зрештою, віддайте тому путіну Тюрингію або Баварію. Ви впевнені, що "народ Баварії" хоче жити в Німеччині? московити у цьому зовсім не впевнені і, як вони кажуть, "можуть повторити". А може вже й не хочуть? І заслуга у цьому є не лише у ЗСУ, але і у Мерца теж.
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12.07.2026 17:13 Ответить

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