В ультраправой "Альтернативе для Германии" Мерца призывают к диалогу с Путиным

Заместитель председателя фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер призывает канцлера Фридриха Мерца позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, при этом он не верит в военные возможности России.

Об этом он заявил в подкасте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

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Мерца призывают к диалогу с Путиным

"Последним канцлером Германии, который разговаривал с Путиным по телефону, был Шольц. Я ожидаю, что Фридрих Мерц, как канцлер Германии, также будет стремиться к диалогу", - сказал Фронмайер.

Однако он выразил сомнения в том, что РФ может представлять угрозу для европейских стран.

"Россия не сможет развить возможности, чтобы каким-либо образом противостоять Берлину в ближайшие месяцы или годы", - убежден Фронмайер.

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Война в Украине

Также в отношении войны в Украине он заявил: "Я хотел, чтобы Германия оставалась в стороне от этой войны. Мы должны сначала подумать с точки зрения Германии - и действительно ли мы, немцы, хотим вступить в прямую конфронтацию с россиянами? Это фундаментальный вопрос, который ставился уже тогда, и я думаю, что мы были правы".

В то же время он высказался о готовности Путина к компромиссу, заявив, что Россия "значительно изменила" свои цели в войне. По словам Фронмайера, изначально Москва хотела "захватить всю Украину вплоть до Киева", а сейчас "российская сторона заявляет, что хочет захватить Донбасс".

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