В ультраправой "Альтернативе для Германии" Мерца призывают к диалогу с Путиным
Заместитель председателя фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер призывает канцлера Фридриха Мерца позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, при этом он не верит в военные возможности России.
Об этом он заявил в подкасте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.
Мерца призывают к диалогу с Путиным
"Последним канцлером Германии, который разговаривал с Путиным по телефону, был Шольц. Я ожидаю, что Фридрих Мерц, как канцлер Германии, также будет стремиться к диалогу", - сказал Фронмайер.
Однако он выразил сомнения в том, что РФ может представлять угрозу для европейских стран.
"Россия не сможет развить возможности, чтобы каким-либо образом противостоять Берлину в ближайшие месяцы или годы", - убежден Фронмайер.
Война в Украине
Также в отношении войны в Украине он заявил: "Я хотел, чтобы Германия оставалась в стороне от этой войны. Мы должны сначала подумать с точки зрения Германии - и действительно ли мы, немцы, хотим вступить в прямую конфронтацию с россиянами? Это фундаментальный вопрос, который ставился уже тогда, и я думаю, что мы были правы".
В то же время он высказался о готовности Путина к компромиссу, заявив, что Россия "значительно изменила" свои цели в войне. По словам Фронмайера, изначально Москва хотела "захватить всю Украину вплоть до Киева", а сейчас "российская сторона заявляет, что хочет захватить Донбасс".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якби у нас була дипломатична робота, німці б їх з'іли запитаннями - про геноцид, про "на бєрлін за нємками" і т.д.
ПРУТІНФЕРШТЕЙН та ультраправа "Альтернатива для Німеччини, - уже в роботі!!
Зрештою, віддайте тому путіну Тюрингію або Баварію. Ви впевнені, що "народ Баварії" хоче жити в Німеччині? московити у цьому зовсім не впевнені і, як вони кажуть, "можуть повторити". А може вже й не хочуть? І заслуга у цьому є не лише у ЗСУ, але і у Мерца теж.