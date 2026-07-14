Мерц: Украина готова к миру, теперь решение за Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал проведение мирных переговоров между Украиной и Россией с участием международных партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении на пресс-конференции после заседания "Коалиции желающих" в Париже.

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Единый курс на мир и безопасность

По словам Мерца, во время встречи стороны продемонстрировали общее видение завершения войны. Он подчеркнул, что Украина всегда была готова к миру и открыта для переговорного процесса при поддержке Европы и США.

"Сегодняшняя встреча показала, что у нас единый компас. Он направлен на мир для Украины и безопасность для Европы. Украина готова завершить войну. Она была готова всегда. Мы также открыты для мирных переговоров между Украиной и Россией при поддержке Европы и Соединенных Штатов. Теперь все зависит только от Путина - воспользуется ли он этим шансом", - отметил канцлер.

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Давление на Москву продолжится

Мерц подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит от решения российского руководства. В то же время Германия намерена и впредь усиливать давление на Москву и работать вместе с партнерами.

Он также подчеркнул, что Берлин будет и впредь поддерживать Украину и продолжит сотрудничество в рамках "Коалиции желающих". По его словам, поддержка Украины связана с защитой свободы во всей Европе.

Ранее Мерц заявил, что Украина в течение последних месяцев демонстрирует заметные военные результаты, тогда как Россия теряет темп и не имеет значительных территориальных завоеваний.