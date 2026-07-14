"Прокинувся і ах#єв", - перший коментар Kyivstoner українським журналістам на звинувачення ФСБ. ВIДЕО

Поки ФСБ шукає організаторів "теракту" в Підмосков'ї, журналісти Цензор.НЕТ знайшли головного підозрюваного і подзвонили йому.

Нагадаємо, ФСБ заявила про "зрив теракту" в Підмосков'ї, звинувативши у його підготовці репера Kyivstoner (Альберта Васильєва). За версією відомства, артист нібито координував атаку FPV-дронів на підприємство ВПК.

На запитання журналістів Цензор.НЕТ про оприлюднене ФСБ аудіо, яке нібито записане його голосом, Kyivstoner заявив, що підробити його голос неможливо, адже він — "унікальний тип". А головну причину свого спокою пояснив просто: у нього зараз інші пріоритети.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ заявила про "зрив теракту" в Підмосков’ї, звинувативши у його підготовці репера українського походження Kyivstoner

- Дивіться, я вам скажу тільки декілька слів. Дивіться, в мене немає часу ні на що, тому що знаєте що? Тому що я апаю Тітана в Доті. Я апаю Тітана в Доті. ( мається на увазі - просувається до найвищого рівня рейтингу в грі.) Тому я вас пригорнув, всього вам найліпшого, бажаю міцного, але я апаю Тітана в Доті.



- Мені просто цікаво, чи ви переглядали відео, яке зараз опублікували ФСБ, начебто ваш голос? Що ви про це думаєте?

- Що я про це думаю? Ну я кажу так, що треба бюджети ліпше виділяти на артистів. Знаєте що я хочу сказати? Я скажу так, як би братва не старалася, але мій голос підробити неможливо. Я унікальний тип, таких нема. А знаєте чому я унікальний тип? Тому що я апаю Тітана в Доті.



- А ви бачили, що Стерненко написав?

- Ні, не бачив. Знаєте чому? Тому що він у мене всюди заблокований. Ось і все. Я скажу так, мені дуже байдуже, що пише там Сергій.

- А те, що пише ФСБ, вам байдуже чи не байдуже?

- Мені теж байдуже, що пише Сергій, що пише ФСБ, що братва в тредс там пише. Знаєте чому мені все рівно? Чому? Тому що я апаю Тітана в Доті. Дивіться, я вам чесно кажу, мені нема що сказати. Я, як і ви, проснувся і а@ує. Знаєте, ви бачили цю рекламу "Євросеть"? Бачили таку стару рекламу "Євросеть", яку знімали в Україні? Ну там, де вона каже "Я від цього сервісу просто в а@ує".Отак от і я. Прокинувся і а@уєв.

- А цікаво, якщо б вам уявно запропонували наші якісь спецслужби таку співпрацю, ви б погодилися?

- Які на@уй спецслужби, куди ви вже жинете. Ви не туди рухаєтесь!

- Ну чого, ну цікаво, ви б погодилися чи не погодилися?

- Ви не туди рухаєтесь, ви не туди рухаєтесь. Дивіться, я вам дуже вдачний, ви кваліфікований робітник, робите свою працю, але дивіться, якщо спецслужби щось би хотіли, вони би роздуплилися давним-давно, а не дозволили лити на мене бруд протягом багатьох років.

- Може це було легендування, знаєте, воно так навпаки працює?- Я вам хочу сказати так, відповідь дуже очевидна.Все, все, я радий, мені дуже приємно, що ви мене набрали, але я вважаю, що ви це зробили, тому що це в натурі актуально, а не у вас просто безнадьога. Дивіться, я дуже багато чого кажу протягом 4 років в інтернеті. Ви оце, братва, хто це чує, бачить, ви зробіть ресьорч і подивіться, де що колись я казав. Ось і все.



Нагадаємо, ФСБ заявила про "зрив теракту" в Підмосков’ї, звинувативши у його підготовці репера українського походження Kyivstoner.





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