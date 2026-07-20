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Новини Відео Удари по РФ
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Росіянин показує пожежі у Підмосков’ї і збирається збивати дрони із рогатки: "Вдруг попаду в крыло или винт". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, зроблений жителем Підмосков'я після нічної атаки безпілотників. Чоловік показав густі клуби диму від пожеж у Подольську й обурився тим, що російські федеральні канали та ЗМІ замовчують справжні масштаби руйнувань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин також поділився побоюваннями щодо власної безпеки та роздумами про "протиповітряну оборону" з рогатки.

"В новостях, как я и говорил, ничего не... по телевизору ничего не сказали, сволочи... Правильно говорят, в новостях всегда врут и много не договаривают. Люди пострадали", - скаржиться автор відео.

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Також дивіться: У московському музеї історії ВМФ презентували "нову" зброю: "Очень эффективное средство против украинских дронов. Называется праща". ВIДЕО

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Підмосков’я (61) пожежа (4526) технології (1117) дрони (8735)
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Топ коментарі
+8
"... Проблема в тому, що ми помилково вважали їх людьми".
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20.07.2026 16:36 Відповісти
+6
Шмаляй бумерангом
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20.07.2026 16:26 Відповісти
+6
Кізяком їх, кізяком. Не зіб'є так заразить.
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20.07.2026 16:26 Відповісти

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