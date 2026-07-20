Росіянин показує пожежі у Підмосков’ї і збирається збивати дрони із рогатки: "Вдруг попаду в крыло или винт". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, зроблений жителем Підмосков'я після нічної атаки безпілотників. Чоловік показав густі клуби диму від пожеж у Подольську й обурився тим, що російські федеральні канали та ЗМІ замовчують справжні масштаби руйнувань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин також поділився побоюваннями щодо власної безпеки та роздумами про "протиповітряну оборону" з рогатки.

"В новостях, как я и говорил, ничего не... по телевизору ничего не сказали, сволочи... Правильно говорят, в новостях всегда врут и много не договаривают. Люди пострадали", - скаржиться автор відео.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: У московському музеї історії ВМФ презентували "нову" зброю: "Очень эффективное средство против украинских дронов. Называется праща". ВIДЕО