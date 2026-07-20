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Росіянин показує пожежі у Підмосков’ї і збирається збивати дрони із рогатки: "Вдруг попаду в крыло или винт". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, зроблений жителем Підмосков'я після нічної атаки безпілотників. Чоловік показав густі клуби диму від пожеж у Подольську й обурився тим, що російські федеральні канали та ЗМІ замовчують справжні масштаби руйнувань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин також поділився побоюваннями щодо власної безпеки та роздумами про "протиповітряну оборону" з рогатки.
"В новостях, как я и говорил, ничего не... по телевизору ничего не сказали, сволочи... Правильно говорят, в новостях всегда врут и много не договаривают. Люди пострадали", - скаржиться автор відео.
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Топ коментарі
+8 Маркиз
показати весь коментар20.07.2026 16:36 Відповісти Посилання
+6 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар20.07.2026 16:26 Відповісти Посилання
+6 Деніс Войцеховський
показати весь коментар20.07.2026 16:26 Відповісти Посилання
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