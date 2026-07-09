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Новини Відео Військові технології
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У московському музеї історії ВМФ презентували "нову" зброю: "Очень эффективное средство против украинских дронов. Называется праща". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому літній чоловік демонструє пращу та розповідає про неї як про "очень эффективное средство против украинских дронов".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік заправляє камінь у пращу та використовує її за призначенням. Все це відбувається, ймовірно, у Музеї історії Військово-морського флоту в Москві, розташований на березі Хімкинського водосховища у парку "Північне Тушино". На записі видно радянський екраноплан А-90 "Орльонок", який встановлений там як музейний експонат безпосередньо на воді біля пірса. Судячи із титрів на відео, чоловік планує продавати це "очень эффективное средство".

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Топ коментарі
+21
🤪нічого, що трохи й колесо винайдуть..🤦‍♀️
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09.07.2026 16:51 Відповісти
+18
нехай тренується, може якісь кацапи мордою каміння нарешті і впіймають.
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09.07.2026 16:48 Відповісти
+16
Млядь, они там припадочные.
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09.07.2026 16:51 Відповісти

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