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У московському музеї історії ВМФ презентували "нову" зброю: "Очень эффективное средство против украинских дронов. Называется праща". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому літній чоловік демонструє пращу та розповідає про неї як про "очень эффективное средство против украинских дронов".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік заправляє камінь у пращу та використовує її за призначенням. Все це відбувається, ймовірно, у Музеї історії Військово-морського флоту в Москві, розташований на березі Хімкинського водосховища у парку "Північне Тушино". На записі видно радянський екраноплан А-90 "Орльонок", який встановлений там як музейний експонат безпосередньо на воді біля пірса. Судячи із титрів на відео, чоловік планує продавати це "очень эффективное средство".
Топ коментарі
+21 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар09.07.2026 16:51 Відповісти Посилання
+18 Ksenia VB
показати весь коментар09.07.2026 16:48 Відповісти Посилання
+16 Олег Шафрай #620814
показати весь коментар09.07.2026 16:51 Відповісти Посилання
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