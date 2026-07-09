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В московском музее истории ВМФ представили "новое" оружие: "Очень эффективное средство против украинских дронов. Называется праща". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой пожилой мужчина демонстрирует пращу и рассказывает о ней как об "очень эффективном средстве против украинских дронов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина заряжает камень в пращу и использует ее по назначению. Всё это происходит, вероятно, в Музее истории Военно-морского флота в Москве, расположенном на берегу Химкинского водохранилища в парке "Северное Тушино". На записи виден советский экраноплан А-90 "Орленок", который установлен там в качестве музейного экспоната непосредственно на воде у пирса. Судя по титрам на видео, мужчина планирует продавать это "очень эффективное средство".
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