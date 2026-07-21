Бойцы бригады "Хижак" за час сбили 8 российских FPV-дронов на оптоволокне из стрелкового оружия. ВИДЕО
Бойцы сводной бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции за один час сбили восемь российских FPV-дронов на оптоволоконной линии в Константиновском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники уничтожали вражеские беспилотники из стрелкового оружия во время атаки на позиции Сил обороны.
На обнародованных кадрах видно, как российские FPV-дроны взрываются в воздухе после точных выстрелов украинских бойцов.
Военнослужащие отмечают, что количество вражеских беспилотников на этом участке фронта постоянно растет. По их словам, это одно из самых опасных направлений, где нередко FPV-дроны приходится сбивать в считанных метрах от себя.
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