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Дроноры "Феникса" уничтожили гаубицы "Мста-Б", "Гиацинт-Б" и РСЗО "Град" на Добропольском направлении. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Феникс" на Добропольском направлении нанесли сокрушительные потери российской артиллерии, уничтожив сразу несколько единиц вражеского вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов на обнародованных кадрах поразили гаубицы "Мста-Б" и "Гиацинт-Б", реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", а также уничтожили технику и нанесли потери живой силе противника.

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Обнаружение и уничтожение техники с личным составом противника осуществили операторы ударных дронов пограничного подразделения во время боевых вылетов в зоне своей ответственности.

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Автор: 

армия РФ (23351) Госпогранслужба (7223) пограничники (1738) уничтожение (10273) Запорожская область (4614) артиллерия (781) РСЗО (300) дроны (7642) Пологовский район (442) Доброполье (8)
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