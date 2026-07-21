Оператори дронів 65-ї ОМБр знищили 10 одиниць російської логістичної техніки на Запоріжжі. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу "Роніни" 65-ї окремої механізованої бригади завдали ударів по логістиці російських військ на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти уразили 10 одиниць ворожої техніки: 4 автомобілі, 4 квадроцикли та 2 вантажівки, які використовувалися для забезпечення підрозділів противника.
На оприлюднених кадрах видно, як оператори FPV-дронів майстерно уражають російську техніку, зокрема під час руху, разом з особовим складом, який перебував усередині.
Знищення логістики противника суттєво ускладнює забезпечення російських підрозділів, зриває їхні плани та обмежує можливості для подальших бойових дій.
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