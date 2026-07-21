Пілот МіГ-29 показав знищення реактивного "Шахеда" ракетою Р-73. ВIДЕО
Пілоти винищувачів Повітряних сил України знищили російський реактивний дрон-камікадзе типу "Шахед" під час однієї з повітряних атак противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот винищувача МіГ-29 на позивний "Phill" уразив ворожу повітряну ціль ракетою класу "повітря-повітря" Р-73.
За словами українських льотчиків, пуск був виконаний у надзвичайно складних умовах - проти сонця, під кутом менш як 15 градусів, із застосуванням ракети з тепловою головкою самонаведення.
Відео бойової роботи оприлюднив один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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