Пилот МиГ-29 показал уничтожение реактивного "шахеда" ракетой Р-73. ВИДЕО

Пилоты истребителей Воздушных сил Украины уничтожили российский реактивный дрон-камикадзе типа "Шахед" во время одной из воздушных атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот истребителя МиГ-29 с позывным "Phill" поразил вражескую воздушную цель ракетой класса "воздух-воздух" Р-73.

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По словам украинских летчиков, пуск был выполнен в чрезвычайно сложных условиях - против солнца, под углом менее 15 градусов, с применением ракеты с тепловой головкой самонаведения.

Видео боевого вылета опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

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