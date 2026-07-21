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Бійці бригади "Чорний ліс" уразили літак МіГ-29 та ЗРГК "Панцирь-С1" на аеродромі "Халіно" в Курській області. ВIДЕО

15-та окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс" успішно провела результативну операцію на військовому аеродромі "Халіно" в Курській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час удару українські захисники уразили важливі цілі ворога.

У результаті точного вогневого ураження було знешкоджено російський винищувач МіГ-29, а також зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", який прикривав об'єкт.

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