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Бойцы бригады "Черный лес" поразили самолет МиГ-29 и ЗРГК "Панцирь-С1" на аэродроме Халино в Курской области. ВИДЕО

15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" успешно провела результативную операцию на военном аэродроме "Халино" в Курской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе удара украинские защитники поразили важные цели противника.

В результате точного огневого поражения был уничтожен российский истребитель МиГ-29, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", прикрывавший объект.

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