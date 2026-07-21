Бойцы бригады "Черный лес" поразили самолет МиГ-29 и ЗРГК "Панцирь-С1" на аэродроме Халино в Курской области. ВИДЕО
15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" успешно провела результативную операцию на военном аэродроме "Халино" в Курской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе удара украинские защитники поразили важные цели противника.
В результате точного огневого поражения был уничтожен российский истребитель МиГ-29, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", прикрывавший объект.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль