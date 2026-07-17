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Новости Уничтожение российского самолета Удары по рф
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СБУ уничтожила российский военный самолет Ту-95 в Энгельсе, - Зеленский. ВИДЕО

Силами СБУ уничтожен военный самолет Ту-95 в российском Энгельсе, который РФ использовала для ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Уничтожение самолета Ту-95

"Благодарен нашим воинам за меткость. Снова были успешны дальнобойные санкции против России за эту войну. В частности, силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране. Расстояние от нашей государственной границы - около 800 километров. Мы справедливо и активно защищаемся", - написал Зеленский.

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Другие поражения

Также он сообщил о нанесении ударов Силами обороны Украины по объектам российской нефтяной отрасли и по определенным целям на временно оккупированной территории Украины.

"Повышаем цену для России за агрессию против нашего государства и народа. Спасибо всем, кто помогает!" - добавил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24863) самолет (3746) СБУ (20885) Энгельс (4)
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Топ комментарии
+16
Пока не будет объективного подтверждения - это все будем делить на 100. Зеле сейчас кровь из носу нужно переключить внимание от трэша с Сырским.
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17.07.2026 14:27 Ответить
+8
За тотальне розкрадання на армії ще жодна тварина за всі часи незалежності так і не відповіла.
А Федоров мав би розповісти офіційно і чесно, з прізвищами та посадами, за що конкретно його змістили, а не намагатися "бути хорошим для всіх". Маячня про ТЦК - це маячня.
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17.07.2026 14:33 Ответить
+7
А що, потужний ще й підробляє прессекретарем МО?
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17.07.2026 14:22 Ответить

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