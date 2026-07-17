СБУ уничтожила российский военный самолет Ту-95 в Энгельсе, - Зеленский. ВИДЕО
Силами СБУ уничтожен военный самолет Ту-95 в российском Энгельсе, который РФ использовала для ракетных ударов по Украине.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Уничтожение самолета Ту-95
"Благодарен нашим воинам за меткость. Снова были успешны дальнобойные санкции против России за эту войну. В частности, силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране. Расстояние от нашей государственной границы - около 800 километров. Мы справедливо и активно защищаемся", - написал Зеленский.
Другие поражения
Также он сообщил о нанесении ударов Силами обороны Украины по объектам российской нефтяной отрасли и по определенным целям на временно оккупированной территории Украины.
"Повышаем цену для России за агрессию против нашего государства и народа. Спасибо всем, кто помогает!" - добавил он.
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А Федоров мав би розповісти офіційно і чесно, з прізвищами та посадами, за що конкретно його змістили, а не намагатися "бути хорошим для всіх". Маячня про ТЦК - це маячня.