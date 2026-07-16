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Новости Атака дронов на регионы РФ
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БПЛА атаковали Саратовскую область РФ: сообщается об ударе по аэродрому "Энгельс" и подстанции. ВИДЕО

В ночь на 16 июля Саратовская область России подверглась массированной атаке беспилотников. Под удар попали города Энгельс и Саратов, в частности военный аэродром "Энгельс-2" и электроподстанция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ и OSINT-каналы.

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Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и большом количестве дронов в небе. По данным Telegram-канала Exilenova+, после атаки на территории аэродрома возник пожар. Предварительно, возгорание произошло в районе стоянки самолетов, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Помимо аэродрома, беспилотники атаковали электроподстанцию в Энгельсе. После серии ударов местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением.

Во время отражения атаки российская противовоздушная оборона вела огонь над жилой застройкой. По информации мониторинговых каналов, в районе жилых домов также возник пожар.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил лишь угрозу атаки беспилотников, но официально о последствиях ударов не сообщал.

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Что известно об атакованном аэродроме?

"Энгельс" (официальное название "Энгельс-2") - это авиабаза Воздушно-космических сил России. Там, как свидетельствуют данные из открытых источников, дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

Авиабаза активно используется для нанесения российских ударов по территории Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Автор: 

беспилотник (5448) Саратов (69) Удары по РФ (1115) Энгельс (3)
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Топ комментарии
+5
Як скажите. Треба , значить треба. Зносьте.
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16.07.2026 07:02 Ответить
+3
Походу останні. Скоро все наладиться, і з бензином, і з прикордонням, і з трасою на Крим. Та й на фронті рух у братушєк почнеться, не те, що зараз.
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16.07.2026 06:40 Ответить
+3
дуже навряд що там зненацька заскочили якісь "тушки", бо над Волгою баражує А-50, тому у випадку наближення до поволжжя дронів або КР у повітря з Енгельса-2 піднімають все що рухається. Але щоь там таки горіло.
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16.07.2026 07:02 Ответить

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