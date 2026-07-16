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Новини Атака дронів на регіони РФ
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БпЛА атакували Саратовську область РФ: повідомляється про удар по аеродрому "Енгельс" та підстанції. ВIДЕО

У ніч на 16 липня Саратовську область Росії масовано атакували безпілотники. Під удар потрапили міста Енгельс і Саратов, зокрема військовий аеродром "Енгельс-2" та електропідстанція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ та OSINT-канали.

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Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та велику кількість дронів у небі. За даними Telegram-каналу Exilenova+, після атаки на території аеродрому виникла пожежа. Попередньо, загоряння сталося в районі стоянки літаків, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Крім аеродрому, безпілотники атакували електропідстанцію в Енгельсі. Після серії ударів місцеві жителі повідомляли про перебої з електропостачанням.

Під час відбиття атаки російська протиповітряна оборона працювала над житловою забудовою. За інформацією моніторингових каналів, у районі житлових будинків також виникла пожежа.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив лише загрозу атаки безпілотників, але офіційно про наслідки ударів не повідомляв.

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Що відомо про атакований аеродром?

"Енгельс" (офіційна назва "Енгельс-2") - це авіабаза Повітряно-космічних сил Росії. Там, як свідчать дані з відкритих джерел, дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС.

Авіабаза активно застосується для здійснення російських ударів по території України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Автор: 

безпілотник БпЛА (6113) Саратов (44) Удари по РФ (1122) Енгельс (3)
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Топ коментарі
+6
Походу останні. Скоро все наладиться, і з бензином, і з прикордонням, і з трасою на Крим. Та й на фронті рух у братушєк почнеться, не те, що зараз.
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16.07.2026 06:40 Відповісти
+6
Як скажите. Треба , значить треба. Зносьте.
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16.07.2026 07:02 Відповісти
+5
дуже навряд що там зненацька заскочили якісь "тушки", бо над Волгою баражує А-50, тому у випадку наближення до поволжжя дронів або КР у повітря з Енгельса-2 піднімають все що рухається. Але щоь там таки горіло.
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16.07.2026 07:02 Відповісти

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