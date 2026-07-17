СБУ знищила російський військовий літак Ту-95 в Енгельсі, - Зеленський. ВIДЕО

Силами СБУ знищено військовий літак Ту-95 в російському Енгельсі, який РФ використовувала для ракетних ударів по Україні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Знищення літака Ту-95

"Вдячний нашим воїнам за влучність. Знов були успішні далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Зокрема, силами СБУ був знищений військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні. Відстань від нашого державного кордону – близько 800 кілометрів. Справедливо й активно захищаємося", - написав Зеленський.

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Інші ураження

Також він повідомив про ураження від Сил оборони України по обʼєктах російської нафтової галузі та по визначених цілях на тимчасово окупованій території України.

"Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей. Дякую всім, хто допомагає!" - додав він.

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