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Спецпризначенці НГУ знищили російський Су-24М на аеродромі в окупованому Криму. ВIДЕО

Бойові водолази Центру спеціального призначення НГУ "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі ураження

Зазначається, що успішну операцію провели бойові водолази Центру спеціального призначення НГУ "Омега", які вкотре підтвердили здатність виконувати високоточні удари по пріоритетних цілях противника далеко в його тилу.

  • Після виявлення актуальної цілі було проведено ретельне планування операції. У момент, коли літак готувався до бойового вильоту для завдання чергових ударів по території України, ударні безпілотники "Омеги" уразили ціль.
  • Перший БпЛА влучив у носову частину Су-24М, другий завдав повторного удару в район паливних баків, остаточно спричинивши його знищення, розповів Півненко.

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Знищення російської логістики

"Цей результат є ще одним підтвердженням того, що Національна гвардія України системно нарощує спроможності із застосування ударних безпілотних систем на значній оперативній глибині. Сьогодні також і підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов", 2-го корпусу НГУ "Хартія ефективно виконують бойові завдання на дальностях понад 100 кілометрів.

Основними цілями стають логістичні маршрути, склади боєприпасів, пункти управління, засоби протиповітряної оборони, місця зосередження особового складу та авіація противника. Такі удари суттєво послаблюють бойові спроможності ворога, порушують його систему забезпечення та змушують перекидати значні ресурси на захист власного тилу", — додав він.

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Саки (33) літак (3125) знищення (10562) Національна гвардія НГУ (1822) Євпаторійський район (13)
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Топ коментарі
+3
муляж, або і нелітаючий старий літак...
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16.07.2026 16:24 Відповісти
+3
старе як лайно мамонта нелітаюче шось. шкода дрона.
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16.07.2026 16:26 Відповісти
+2
Ти правий. Скоріше за все він там стоїть в якості донора, якого поступово розбирають. Зверху відкриті чотири люки. Відсутній бортовий номер і звєзди на крилах і кілю як знак державної приналежності. Але і донора знищити не зайве буде. Може якогось вузла і не дістанеться діючому рашистському фронтовому бомбардувальнику.
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16.07.2026 16:55 Відповісти

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