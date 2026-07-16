Спецназовцы НГУ уничтожили российский Су-24М на аэродроме в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Боевые водолазы Центра специального назначения НГУ "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали уничтожения

Отмечается, что успешную операцию провели боевые водолазы Центра специального назначения НГУ "Омега", которые в очередной раз подтвердили способность наносить высокоточные удары по приоритетным целям противника глубоко в его тылу.

После обнаружения актуальной цели было проведено тщательное планирование операции. В момент, когда самолет готовился к боевому вылету для нанесения очередных ударов по территории Украины, ударные беспилотники "Омега" поразили цель.

Первый БПЛА попал в носовую часть Су-24М, второй нанёс повторный удар в район топливных баков, окончательно приведя к его уничтожению, рассказал Пивненко.

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Уничтожение российской логистики

"Этот результат является ещё одним подтверждением того, что Национальная гвардия Украины системно наращивает возможности по применению ударных беспилотных систем на значительной оперативной глубине. Сегодня также подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов" и 2-го корпуса НГУ "Хартия" эффективно выполняют боевые задачи на дальностях свыше 100 километров.

Основными целями становятся логистические маршруты, склады боеприпасов, пункты управления, средства противовоздушной обороны, места сосредоточения личного состава и авиация противника. Такие удары существенно ослабляют боевые возможности врага, нарушают его систему обеспечения и вынуждают перебрасывать значительные ресурсы на защиту собственного тыла", — добавил он.

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