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Операторы ГУР уничтожили с помощью дронов более десятка единиц вражеской техники на оккупированных территориях Запорожской области
Украинские разведчики продолжают планомерно уничтожать логистические цепочки и боевой потенциал российских захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры результативной боевой работы пилотов Департамента активных действий ГУР МО Украины.
Благодаря точным ударам беспилотников спецназовцам удалось вывести из строя около десятка единиц автомобильной и специальной техники противника. Особое внимание украинские операторы уделили российским мобильным огневым группам, которые пытались противодействовать украинским БПЛА.
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