Российская Федерация целенаправленно и систематически уничтожает украинское присутствие на временно оккупированных территориях. Прибегая к репрессиям, принудительной депортации и финансовому стимулированию собственного населения, Кремль проводит классическую колонизационную политику и этноцид.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Донбасс: сокращение населения почти вдвое

Результаты десятилетней российской оккупации восточных регионов Украины оказались катастрофическими. По данным украинской разведки:

За последние 10 лет население оккупированных районов Донецкой и Луганской областей сократилось почти на треть.

Если до начала российской агрессии в 2014 году на Донбассе проживало более 7,3 миллиона человек, то сейчас эта цифра упала примерно до 3,75 миллиона.

Причинами такого демографического обвала стали постоянные боевые действия, вынужденный отъезд гражданского населения из-за репрессий и безработицы, а также масштабная принудительная мобилизация местных мужчин в ряды российских оккупационных войск.

Крым и Севастополь: план массового замещения

Параллельно с вытеснением украинцев Кремль реализует масштабную программу переселения граждан РФ на захваченные земли, чтобы окончательно изменить этнический состав региона.

Только на территории аннексированного Крыма и Севастополя уже незаконно находятся от 200 до 300 тысяч завезенных россиян.

К 2042 году оккупационная администрация планирует переселить только в один Севастополь еще 130 тысяч граждан РФ.

Чтобы заставить коренное население покинуть свои дома и освободить место, оккупанты применяют целый комплекс преступных методов:

Преследование за украинскую позицию, язык или отказ от российского паспорта. Изъятие жилья и бизнеса у граждан Украины под видом "национализации" имущества лиц, покинувших оккупированные территории. Уничтожение украинского образования, изъятие книг и полная замена культурного пространства. Льготная ипотека, денежные выплаты и подъемные для российских военных, чиновников, медиков и учителей, согласных переехать на оккупированные территории.

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