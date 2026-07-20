Етноцид і колонізація: Росія влаштувала демографічну катастрофу на окупованих територіях України, - ГУР

Російська Федерація цілеспрямовано та системно знищує українську присутність на тимчасово окупованих територіях. Використовуючи репресії, примусову депортацію та фінансове стимулювання власного населення, Кремль проводить класичну колонізаційну політику та етноцид.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Донбас: скорочення населення майже вдвічі

Результати десятирічної російської окупації над східними регіонами України виявилися катастрофічними. За даними української розвідки:

За останні 10 років населення окупованих районів Донецької та Луганської областей скоротилося майже на третину.

Якщо до початку російської агресії у 2014 році на Донбасі проживало понад 7,3 мільйона людей, то зараз ця цифра впала до орієнтовно 3,75 мільйона.

Причинами такого демографічного обвалу стали постійні бойові дії, вимушений виїзд цивільних від репресій та безробіття, а також масштабна примусова мобілізація місцевих чоловіків до лав російських окупаційних військ.

Крим та Севастополь: план масового заміщення

Паралельно з витісненням українців Кремль реалізує масштабну програму переселення громадян РФ на загарбані землі, щоб остаточно змінити етнічний склад регіону.

Лише на території анексованого Криму та Севастополя вже незаконно перебувають від 200 до 300 тисяч завезених росіян.

До 2042 року окупаційна адміністрація планує переселити лише до одного Севастополя ще 130 тисяч громадян РФ.

Щоб змусити корінне населення залишити власні домівки й звільнити місце, окупанти застосовують цілий комплекс злочинних методів:

Переслідування за українську позицію, мову чи відмову від російського паспорта. Відбрання житла та бізнесу у громадян України під виглядом "націоналізації" майна осіб, які залишили окуповані території. Знищення української освіти, вилучення книг та повна заміна культурного простору. Пільгова іпотека, грошові виплати та підйомні для російських військових, чиновників, медиків і вчителів, які погоджуються переїхати на окуповані землі.

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