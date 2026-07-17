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Новини Відео Окуповані території Дефіцит пального в Криму
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Мешканець окупованого Криму показав пусті полиці мережевого супермаркету: "Что там, ребят, бензина нету, да? А как вам такая история?". ВIДЕО

У соціальних мережах поширили відеозапис, зроблений місцевим мешканцем в одному з мережевих супермаркетів на території окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано відсутність більшості товарів на торговельних стелажах.

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В асортименті магазину, що потрапив у кадр, видно лише заморожену рибу та різноманітні газовані напої. За словами автора відео, подібна ситуація спостерігається вже не в першій торговій точці, а працівники пояснюють це відсутністю нових надходжень продукції.

"Что там, ребят, бензина нету, да? Вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам? Это уже, кстати, не первый магазин. Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в Крыму. Нет поставок говорят. Вот вам последствия того, что нет бензина", - зазначає очевидець на відео.

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дефіцит (767) Крим (14249) продукти (1369)
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Топ коментарі
+7
Вже і каміння з неба скінчилося 🤔🤣
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17.07.2026 15:00 Відповісти
+7
"солі нєт, но ви гризіте!" ))
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17.07.2026 15:01 Відповісти
+4
кильки в томатах, три ***** в халатах, на стенах чешуя, больше нету нихуя
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17.07.2026 15:12 Відповісти

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