Мешканець окупованого Криму показав пусті полиці мережевого супермаркету: "Что там, ребят, бензина нету, да? А как вам такая история?". ВIДЕО

У соціальних мережах поширили відеозапис, зроблений місцевим мешканцем в одному з мережевих супермаркетів на території окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано відсутність більшості товарів на торговельних стелажах.

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В асортименті магазину, що потрапив у кадр, видно лише заморожену рибу та різноманітні газовані напої. За словами автора відео, подібна ситуація спостерігається вже не в першій торговій точці, а працівники пояснюють це відсутністю нових надходжень продукції.

"Что там, ребят, бензина нету, да? Вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам? Это уже, кстати, не первый магазин. Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в Крыму. Нет поставок говорят. Вот вам последствия того, что нет бензина", - зазначає очевидець на відео.

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