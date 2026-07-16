Росіяни просили в Бога бензину: на окупованій Донеччині загубили мощі Олександра Невського, – росЗМІ. ФОТО

На тимчасово окупованій території Донецької області російські військові нібито втратили частину мощей князя Олександра Невського, які перевозили для проведення молебню через паливну кризу в Росії та окупованому Криму. Під час атаки, як стверджують російські джерела, загинули троє офіцерів армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема Telegram-канал "Кремлевская табакерка".

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Мощі везли на молебень "за повернення бензину"

За даними каналу, частину мощей святого Олександра Невського ще навесні нібито відправили на фронт за ініціативою міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова.

Із літа, як стверджується, реліквію використовували для молебнів "за подолання паливної кризи", зокрема за відновлення постачання пального до окупованого Криму.

"Мощі святого князя Олександра везли військові на своїй вантажівці на один із важливих для "ДНР" об'єктів. Там планувався молебень за подолання кризи з паливом на Донбасі та в усій Росії", – цитує джерело в Міноборони РФ росмедіа.





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Росіяни заявляють про втрату реліквії

За версією співрозмовника каналу, дорогою колону атакували безпілотники.

"На жаль, святиню повністю втрачено. Добре, що до "ДНР" привезли лише частину мощей. Але втрата величезна. Під час атаки загинули троє офіцерів", – йдеться у повідомленні.

Інших підтверджень цієї інформації наразі немає.

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У Росії бояться конфлікту між Бєлоусовим і Кирилом

За інформацією російського Telegram-каналу, у Міністерстві оборони РФ побоюються конфлікту між Андрієм Бєлоусовим та патріархом Кирилом через втрату реліквії.

Також стверджується, що це вже не перший подібний випадок. За словами джерела, торік через обстріл нібито було втрачено частину мощей Матрони Московської, які також, за його твердженням, відправили на фронт за особистою ініціативою Бєлоусова.

"Сподіваємося, Бог нас не залишить. Але зараз настрій дуже поганий, пригнічений. Віримо, що, незважаючи ні на що, на фронт прибудуть нові святині", – цитує співрозмовника росЗМІ.

На цей час незалежного підтвердження оприлюдненої російськими медіа інформації немає.

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