Россияне просили у Бога бензина: на оккупированной Донетчине потеряли мощи Александра Невского, - российские СМИ. ФОТО

На временно оккупированной территории Донецкой области российские военные якобы потеряли часть мощей князя Александра Невского, которые перевозили для проведения молебна из-за топливного кризиса в России и оккупированном Крыму. В ходе атаки, как утверждают российские источники, погибли трое офицеров армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности Telegram-канал "Кремлевская табакерка".

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Мощи везли на молебен "за возвращение бензина"

По данным канала, часть мощей святого Александра Невского еще весной якобы отправили на фронт по инициативе министра обороны РФ Андрея Белоусова.

С лета, как утверждается, реликвию использовали для молебнов "за преодоление топливного кризиса", в частности за возобновление поставок топлива в оккупированный Крым.

"Мощи святого князя Александра военные везли на своем грузовике на один из важных для "ДНР" объектов. Там планировался молебен за преодоление топливного кризиса на Донбассе и во всей России", - цитирует источник в Минобороны РФ российские СМИ.





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Россияне заявляют о потере реликвии

По версии собеседника канала, по дороге колонну атаковали беспилотники.

"К сожалению, святыня полностью утрачена. Хорошо, что в "ДНР" привезли лишь часть мощей. Но потеря огромна. Во время атаки погибли трое офицеров", - говорится в сообщении.

Других подтверждений этой информации пока нет.

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В России опасаются конфликта между Белоусовым и Кириллом

По информации российского Telegram-канала, в Министерстве обороны РФ опасаются конфликта между Андреем Белоусовым и патриархом Кириллом из-за потери реликвии.

Также утверждается, что это уже не первый подобный случай. По словам источника, в прошлом году из-за обстрела якобы была утрачена часть мощей Матроны Московской, которые также, по его утверждению, отправили на фронт по личной инициативе Белоусова.

"Надеемся, Бог нас не оставит. Но сейчас настроение очень плохое, подавленное. Верим, что, несмотря ни на что, на фронт прибудут новые святыни", - цитирует собеседника российские СМИ.

На данный момент независимого подтверждения информации, обнародованной российскими СМИ, нет.

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