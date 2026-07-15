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Новости Видео Порядки в российской армии Дефицит топлива в РФ
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Военный армии РФ изводит своих сослуживцев, которые пожаловались на дефицит топлива: "Топлива вам мало, п#дарасы!? За свой счет будете заправляться!"

В сети появилось видео очередной жестокой расправы в рядах российской армии. На кадрах видно, как военнослужащий РФ пытает двух своих сослуживцев: он раздел их до нижнего белья, подвесил за руки к перекладине между двумя деревьями и избил палкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по комментариям палача на видео, причиной пыток стал дефицит топлива. Российские солдаты наотрез отказались выполнять приказ и выезжать на задание из-за нехватки топлива. Вместо этого они написали жалобу на плохое обеспечение. Вместо решения логистических проблем командование оккупантов решило "наказать" подчиненных средневековыми методами, что в очередной раз демонстрирует реальный уровень "дисциплины" и отношение к личному составу в армии РФ.

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Автор: 

армия РФ (23315) дефицит (349) пытки (946) топливо (667)
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Топ комментарии
+4
Тільки шмагають тут не керівничків, а підлеглих найнижчої ланки.
Керівничка там не зачепиш, бо сам себе потім так само шмагатимеш.
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15.07.2026 10:34 Ответить
+3
Займатись катуванням підлеглих на війні - майже стовідсоткова гарантія отримати кулю в спину...
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15.07.2026 10:29 Ответить
+3
руснява армія завжди так будувалась (згадайте "дідовщину"), від куль у спину досі не розсипалась. Для них це - норма, і навіть взірець.
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15.07.2026 10:35 Ответить

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