Военный армии РФ изводит своих сослуживцев, которые пожаловались на дефицит топлива: "Топлива вам мало, п#дарасы!? За свой счет будете заправляться!"
В сети появилось видео очередной жестокой расправы в рядах российской армии. На кадрах видно, как военнослужащий РФ пытает двух своих сослуживцев: он раздел их до нижнего белья, подвесил за руки к перекладине между двумя деревьями и избил палкой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по комментариям палача на видео, причиной пыток стал дефицит топлива. Российские солдаты наотрез отказались выполнять приказ и выезжать на задание из-за нехватки топлива. Вместо этого они написали жалобу на плохое обеспечение. Вместо решения логистических проблем командование оккупантов решило "наказать" подчиненных средневековыми методами, что в очередной раз демонстрирует реальный уровень "дисциплины" и отношение к личному составу в армии РФ.
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